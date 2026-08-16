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Los Bomberos de A Coruña hallan sin vida a un hombre de avanzada edad en su vivienda de la calle Barcelona

Sucedió en la mañana de este domingo

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña / LOC

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RAC

A Coruña

Los servicios de emergencias se encontraron con una persona ya fallecida cuando acudieron al rescate en su domicilio de la calle Barcelona de A Coruña.

Pasadas las 9.00 horas de este domingo, efectivos de emergencias acudieron a la vivienda porque un hombre de avanzada edad estaba encerrado en el baño y no respondía.

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Según explican los Bomberos de A Coruña en su parte de incidencias, a su llegada la Policía Nacional ya había reventado la puerta para acceder al interior. Sin embargo, tal y como confirmó un médico del 061 que había acudido, el hombre ya se encontraba fallecido.

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