Los Bomberos de A Coruña hallan sin vida a un hombre de avanzada edad en su vivienda de la calle Barcelona

Los servicios de emergencias se encontraron con una persona ya fallecida cuando acudieron al rescate en su domicilio de la calle Barcelona de A Coruña.

Pasadas las 9.00 horas de este domingo, efectivos de emergencias acudieron a la vivienda porque un hombre de avanzada edad estaba encerrado en el baño y no respondía.

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Según explican los Bomberos de A Coruña en su parte de incidencias, a su llegada la Policía Nacional ya había reventado la puerta para acceder al interior. Sin embargo, tal y como confirmó un médico del 061 que había acudido, el hombre ya se encontraba fallecido.