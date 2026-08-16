El Concello de A Coruña apuesta por un patrocinador para financiar las nuevas terrazas de María Pita

Hijos de Rivera pagó la instalación en 2002 de las terrazas cubiertas y acristaladas de la plaza de María Pita, y el Concello de A Coruña, que quiere retirarlas y sustituirlas por un nuevo modelo, le ha transmitido a los hosteleros que busca un patrocinador que aporte fondos para la renovación. El Ayuntamiento lleva años prometiendo eliminar las polémicas peceras, y tiene como modelo las terrazas con toldos de San Sebastián. Tras una reunión en julio con los negocios de la plaza que las ocupan, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña le envió un documento con propuestas para que las tengan en cuenta los técnicos que harán el rediseño, en el que piden, entre otros puntos, mantener cerramientos para poder abrir con clima desfavorable. El texto aplaude que, durante el encuentro, el Ayuntamiento afirmase que se pagará la retirada de las instalaciones actuales y que "buscará patrocinadores para contribuir a la financiación de la instalación" de las nuevas terrazas y le pide que "lidere" el proceso, pero también que aclare las condiciones y propone un modelo de concesión por 30 años con beneficios en los pagos para los beneficiarios.

El escrito reclama que, antes de aprobar el proyecto de las nuevas terrazas, el Concello informe por escrito sobre el presupuesto total y el coste individual de cada terraza, así como del dinero que aportarán los patrocinadores y el que deberán pagar los establecimientos. Entre otros puntos, pide información sobre los gastos de conservación y mantenimiento o las consecuencias de no alcanzar financiación privada suficiente, y señala que, si hay una entidad que patrocine, esto no deberá "diferencias sustanciales entre los establecimientos ni condicionar injustificadamente la actividad, imagen o gestión de cada negocio". En su momento, Estrella Galicia pagó la instalación a cambio de exclusividad de suministro de productos a los establecimientos. Los hosteleros también solicitan que cada local decida si quiere o no patrocinio.

Retirada gratis y exención de tasas

Durante la reunión de julio, siempre según el texto presentado por los hosteleros, el Ayuntamiento manifestó que asumiría, "sin coste para los establecimientos", la retirada de las terrazas. El documento reclama que el compromiso incluya, expresamente, el desmontaje completo de la estructura y su retirada y transporte, así como una larga serie de gastos asociados: gestión de residuos, eliminación de anclajes, reparación de desperfectos, reposición del pavimento dañado, eliminación de manchas y limpieza del suelo, con un acta antes de los trabajos que certifique el estado del pavimento y las instalaciones. Y reclama suspensión o reducción de las tasas que pagan si los trabajos afectan a su actividad.

De cara a las nuevas terrazas, la asociación de hosteleros pide que se aclare qué obligaciones de limpieza, conservación y mantenimiento corresponden al Ayuntamiento y cuáles a los concesionarios, y pide diseñar las estructuras para facilitar los trabajos. Además, solicitan sistemas para realizar revisiones preventivas y reparaciones urgentes, y que el Concello informe acerca de las condiciones en las que se podrá mostrar publicidad, y con qué tasa.

Máxima concesión legal

Las actuales peceras se instalaron en 2002 y las concesiones acabaron en 2022, aunque los negocios han podido seguir la ocupación en precario desde entonces. La asociación de hostelería propone que, "dada la inversión que deberán realizar los establecimientos para la instalación, adaptación, equipamiento y posterior mantenimiento de las nuevas terrazas", aunque esta todavía se deberá cuantificar en el futuro, las concesiones se otorguen por un plazo de 30 años, o, en su defecto, "por el máximo legalmente permitido".

Las condiciones de la concesión, reclaman, deberán regular expresamente la duración inicial y posibles prórrogas, así como la forma de transmitir o subrogar el uso y las causas de extinción de la concesión. También el destino de las instalaciones cuando acabe el contrato y la compensación si este se extingue anticipadamente por causas no imputable al hostelero, así como la suspensión o ampliación del plazo si no puede usar la terraza por obras o decisiones del Concello. "No resultaría razonable exigir a los establecimientos una inversión elevada sin garantizar un plazo suficiente para su recuperación", indican el texto, que pide "un periodo inicial de carencia o exención del canon y de la tasa municipal por ocupación del dominio público", o al menos una rebaja, para permitir al hostelero recuperar la inversión. Y, si no pueden usar la terraza por circunstancias no imputables al local, reclama que este tiempo no cuente a efectos de la concesión o periodo de carencia.