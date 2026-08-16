El Concello de A Coruña regula la venta de ramos de San Juan: habrá que pagar tasa y solo se venderán en cuatro puntos
Los interesados deberán hacer una oferta mínima de cerca de 60 euros anuales
Solo se permitirá que haya un puesto por persona o entidad
En los últimos años, a las floristerías que comercializan en San Juan los tradicionales ramilletes de flores y hierbas se han unido múltiples vendedores ambulantes, habitualmente mujeres, que ofrecen los ramos en las calles de A Coruña. El nuevo concurso de venta ambulante del Concello de A Coruña acotará la actividad a cuatro puestos oficiales, que tendrán que pagar una tasa y tendrán la venta regulada.
Los vendedores podrán instalar sus puestos entre las 10.00 y 24.00 horas los días 22 y 23 de junio, y entre las 10.00 y las 13.00 horas del 24; dos estarán situados en la vía Agar, junto al cruce de Riego de Agua y cerca del teatro Rosalía de Castro, y otros dos en la rúa Nova, en el lado más próximo al Obelisco. El concurso comprende los años 2027 a 2030, y la puja mínima es de 58,52 euros al año. Solo se dará una autorización por persona física o jurídica, y el Concello prohíbe expresamente maniobras para acaparar puestos presentándose a través de varias sociedades o entidades.
Es una novedad en comparación con licitaciones anteriores. En un concurso que se sacó en 2019 figuraban puestos de venta en San Juan, pero solo de comidas y bebidas. En otra licitación cuya documentación aparece en la web del Concello pero no en la página a la que se deben subir los concursos oficiales, figuran condiciones para los años 2023 a 2025, prorrogables a 2026. En San Juan se autorizan tres vehículos autotienda en el Palacio de los Deportes, la rotonda de los Surfistas y la plaza de Portugal, y otros tres puestos de venta en el entorno de esta última plaza, todos ellos para vender bebida y comida como hamburguesas, churros y helados.
En la actual licitación no se sacan a concurso puestos específicos durante la fiesta, pero sí durante la temporada estival que la incluye, y se les permite, en esta y otras fechas destacadas, comercializar comida como hamburguesas además de las bebidas, chucherías, helados y frutas que pueden vender normalmente.
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