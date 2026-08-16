Condenado por robar con violencia a un niño de seis años en A Coruña el día de Navidad mientras le pedía un beso

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de ratificar una condena de un año y cinco meses de prisión para un hombre que robó con "violencia de menor entidad" una cadena con un colgante a un niño de seis años el pasado 25 de diciembre, día de Navidad. El delincuente, que no tenía antecedentes penales pero sí una orden de expulsión, abordó al menor cuando este estaba acompañado de su madre y hermano, de dos años de edad, y le ofreció caramelos y galletas. Cuando su madre se dio la vuelta, lo aferró, pidiéndole un beso, y le arrebató de un tirón la joya que llevaba al cuello. Además de la pena de prisión, que se podrá conmutar por expulsión del país, el condenado deberá pagar por la cadena sustraída e indemnizar a la madre del niño con mil euros por daños morales.

De acuerdo con la sentencia, el hombre, mayor de edad y del que no constan antecedentes, cometió el delito a primera hora de la tarde de Navidad. Su víctima se encontraba con su madre y su hermano, de dos años, y el varón trató de ofrecerle "insistentemente" caramelos y galletas, aprovechó que la progenitora del niño se daba la vuelta para recoger unos juguetes. Entonces "asió al niño por el pecho, mientras le decía que le diese un beso", y le arrebató, de un tirón, la cadena con colgante que llevaba al cuello.

Una prenda le protegió el cuello

La madre no presenció la sustracción, pero sí "vio al acusado sujetando al menor y observó cómo este salía corriendo". Además, señala la Audiencia Provincial, el menor le refirió de inmediato que le habían arrancado la cadena". El niño no tenía lesiones en el cuello, pero la Audiencia Provincial considera que la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia que condenó al hombre ofrece "una explicación razonable", pues llevaba una prenda que le protegía esa zona y "el gesto violento no tenía por qué dejar necesariamente una marca física apreciable".

Para la Audiencia Provincial, se trata de un "robo violento con menor entidad", y no hay contradicción con la "falta de lesiones". Así, ratifica la sentencia del Tribunal de Instancia: un año y cinco meses de prisión, con inhabilitación especial para sufragio pasivo. El condenado también deberá abonar a la madre del niño el valor de los objetos sustraídos, cuando se fije, y mil euros, más intereses, por daños morales. El condenado, que ya entró en prisión provisional, está en situación irregular en España, y tenía una orden firme de expulsión de España por cuatro años que le había sido notificada en octubre. La sentencia contempla que se sustituya la pena de cárcel por expulsión de España con prohibición de retorno por cinco años, salvo que se acredite su arraigo.