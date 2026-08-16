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A Coruña recupera el tiempo veraniego este domingo con temperaturas de hasta 26 grados

El lunes y el martes las temperaturas subirán hasta los 28

Varias personas en un día soleado en A Coruña.

Varias personas en un día soleado en A Coruña. / Víctor Echave

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RAC

A Coruña

La influencia de las altas presiones vuelve a notarse este domingo sobre tierras gallegas, con vientos del noreste y aún con cierta inestabilidad debido a la presencia de aire frío en altura.

Por lo tanto, se esperan cielos con nubes en la mitad norte de la comunidad, lo que hará que en A Coruña la mañána amanezca nublada, pero irá abriendo con el paso de las horas.

Las temperaturas mínimas sufren un ligero descenso, pero las máximas ya marcan valores más veraniegos, con hasta 26 grados de máximas. Por abajo se quedarán en 19 grados.

El viento soplará del noreste moderado en litoral y con intervalos fuertes.

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Ya de cara al lunes se espera un día cálido con hasta 28 grados de máxima y cielos despejados, que se mantendrán el martes. El miércoles vuelven las lluvias.

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