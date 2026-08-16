Cromos de fútbol protagonizan la gran quedada de coleccionistas en Viñetas desde o Atlántico de A Coruña: "Mi mujer me dice que somos los 'frikis'"

El último día de Viñetas desde o Atlántico ofreció en los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña, una cita ideal para los más frikis. El Baúl de los Recuerdos, establecimiento especializado en artículos de coleccionista, organizó a las 17.00 horas una gran quedada de intercambio de cromos en la Carpa Rúa BD. "Es el mismo funcionamiento de los intercambios de cromos que hacemos los domingos, pero intentando que no sea solo del Mundial; que sea también de Pokémon, Magic, One Piece...", explica el dueño de la tienda organizadora, Fernando López, en su caseta de la feria.

"Queríamos desviarlo un poco del fútbol, cartas diferentes. Pero al final no puedes mandar en la gente, vienen casi todos al fútbol", dice López, quien por la mañana celebró el encuentro habitual en su local de Riego de Agua. "Al haberme pedido los de Viñetas desde o Atlántico que organizara esta aquí, quisimos centrarla en manga y todo lo que es el universo cómic. Pero el fútbol manda", explica entre risas.

Fernando López, propietario de El Baúl de los Recuerdos, en su caseta de Viñetas desde o Atlántico. / Carlos Pardellas

Lugar de reunión

En la mesa colocada en la Carpa Rúa BD, un mar de cromos de diferentes colecciones —unos en álbumes, otros en sobres—, sirvieron de reclamo para coleccionistas de todas las edades. "Esto es lo mismo que organizamos todas las semanas, pero con todos los TCGs; es decir, todos los juegos de cartas coleccionables", detalla el tasador de la tienda, Pedro Novoa. "Cuando vienen cartas caras, soy el que va allí y las tasa", aclara.

Pablo Novoa, tasador de cromos (izquierda), en la Carpa Rúa BD. / Carlos Pardellas

Las postales expuestas en la carpa son, en su mayoría, bulk [en juegos de cartas coleccionables, aquellas que tienen poco valor individual]. "Nosotros vendemos esas cartas a 20 céntimos, a un precio fijo. Cosas más específicas son un poco más caras, el precio de cada cromo varía", expone el tasador.

¿El objetivo del encuentro? "Que la gente tenga un punto de referencia para intercambiar, un punto de encuentro, porque mucha gente quiere intercambiar y no sabe dónde. Como nosotros compramos cartas y las vendemos, muchas veces los clientes compran un sobre, lo abren, tienen repetidas y empezaron así a intercambiar. Y con el Mundial fue un boom enorme", indica Novoa.

La primera de muchas

Aunque los más pequeños abundaron en el evento, fueron los padres quienes quizás disfrutaron más del ritual de intercambio, que reunió a curiosos de diferentes puntos del territorio español. Es el caso de Antonio Marijuan, que acudió desde Madrid con su familia. "Se ha solapado la colección del Mundial con la de la Liga. Entonces, los que no hemos terminado la del Mundial, estamos a ver si la terminamos, y hay otros que han empezado con la de la Liga, pero muy pocos, porque ha empezado hace un par de semanas", indica Marijuan.

Antonio Marijuan, procedente de Madrid. / Carlos Pardellas

Resignado, no se muestra muy optimista ante la posibilidad de que su hijo complete la serie. "980", responde sin dudar ante cuántos cromos componen la colección del Mundial. "Tenemos la mitad. O sea, no vamos a terminarla", confiesa entre risas. Sin embargo, es la experiencia lo que lo motiva. "Es la primera colección que hace en su vida y le apetecía cambiar cromos. Solemos ir a la de Riego de Agua, vimos que ponía que había una gran quedada aquí a las 17.00 horas y hemos venido", comenta.

A pesar de que Marijuan intercambiaba cromos de pequeño —como su hijo ahora— no percibe la actividad como un puente de unión entre generaciones. "Si puedo criticar, antes las cartas eran mucho más económicas y había menos dificultad en acabar las colecciones", reflexiona. Sin embargo, reconoce que la misma ilusión que él tuvo de niño la tiene el suyo ahora.

"Los frikis"

Antonio Fernández vino de Lugo a probar suerte. "Es la primera vez que venimos, era por completar colecciones de Pokémon y la del Mundial. Además somos aficionados del cómic", explica. Además de esas dos series, tenía esperanza de "buscar cómics antiguos, sobre todo manga y Marvel".

Antonio Fernández, de Lugo, con su hijo. / Carlos Pardellas

Sin embargo, parece que la tarea de cerrar los conjuntos se antoja ardua. "La de Pokémon va muy floja, porque de Pokémon hay muchas colecciones y son muchas variantes, entonces es difícil. Nosotros nos centramos en seis", indica.

Experto en la materia, vino preparado con anotaciones organizadas por colecciones. "Si encuentro cosas de Marvel, traigo aquí anotados números que me faltarían: por ejemplo, la primera edición de El Castigador, que esto es de los años 80, me faltan cinco números de 50; de ediciones exclusivas de Spiderman me faltan diez de 50... Esto es en lo que me he centrado, a ver si encuentro", enumera.

Fernández es ya un asiduo de El Baúl de los Recuerdos. "Vengo por ellos, hemos ido ya varias veces a buscarles cosas, me apartan si tienen cartas antiguas de Dragon Ball. Cuando venimos a A Coruña suelo ir, son muy buena gente y nos dijeron de venir hoy. Mi mujer me dice que somos los frikis", ríe.

Luis de la Rubia, de Razo, intercambiando cromos con Antonio Fernández. / Carlos Pardellas

Luis de la Rubia, procedente de Razo y novato en el intercambio, se acercó adonde estaba sentado Fernández a probar suerte. "Estamos cambiando las del Mundial. Tenemos una chuleta donde vamos tachando las que vamos consiguiendo", expresa.

Claudia Vieito con sus hijos. / Carlos Pardellas

Las del Mundial fueron, cumpliendo el pronóstico —que no intenciones— de Fernando López, las grandes dueñas de la tarde de intercambio. "Venimos a buscar cartas del Mundial. Son casi 1.000 cartas y vamos regular, por la mitad", dice Claudia Vieito, visitante regular de las quedadas dominicales de Riego de Agua, ataviada con una camiseta de fútbol. "Es una buena forma de ahorrar dinero, sobre todo con las cartas repetidas, que si no es imposible", añade.