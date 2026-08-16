Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este domingo 16 de agosto
Desde el Festival Internacional de Folclore al concierto del exvocalista de Spandau Ballet
Desfile de bandas de todo el mundo
El Festival Internacional de Folclore de las fiestas marchará hasta María Pita, en la que actuarán a las 19.00 grupos de cinco naciones.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Salida desde Palexco
Charla con el dibujante y cineasta David García
Fue el primer animador español en Disney y colaborador de Los Simpson, y presentó en A Coruña una exposición sobre esta serie. Parte del Viñetas.
Horario: 12.00 horas.
Lugar: Carpa de la Rúa BD, en los Cantones.
Taller de cómic orientado a niños
Jacobo F. S. será el responsable de Marcopola, a illa remeira, para chicos de diez a doce años. Hay que inscribirse en la web de Viñetas desde o Atlántico.
Horario: 12.30 horas.
Lugar: Palexco
Encuentro con la animadora Danay Dana
La artista cubana publicó el año pasado su primera novela gráfica como autora completa, La maldición de los Heredia, un relato de amor imposible.
Horario: 13.00 horas.
Lugar: Carpa de la Rúa BD, en los Cantones.
Concierto de Tony Hadley por las fiestas
El cantante londinense, antiguo vocalista de Spandau Ballet, cerrará los conciertos de las Noites de María Pita con un recital gratuito.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: Escenario en la plaza de María Pita
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
- El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- El eclipse marítimo de los 106 mayores de Telefónica de A Coruña: 'Quisimos hacerlo en barco porque nos pareció más original
- Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas