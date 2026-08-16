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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este domingo 16 de agosto

Desde el Festival Internacional de Folclore al concierto del exvocalista de Spandau Ballet

Viñetas desde o Atlántico

Viñetas desde o Atlántico / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

Desfile de bandas de todo el mundo

El Festival Internacional de Folclore de las fiestas marchará hasta María Pita, en la que actuarán a las 19.00 grupos de cinco naciones.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Salida desde Palexco

Charla con el dibujante y cineasta David García

Fue el primer animador español en Disney y colaborador de Los Simpson, y presentó en A Coruña una exposición sobre esta serie. Parte del Viñetas.

Horario: 12.00 horas.

Lugar: Carpa de la Rúa BD, en los Cantones.

Taller de cómic orientado a niños

Jacobo F. S. será el responsable de Marcopola, a illa remeira, para chicos de diez a doce años. Hay que inscribirse en la web de Viñetas desde o Atlántico.

Horario: 12.30 horas.

Lugar: Palexco

Encuentro con la animadora Danay Dana

La artista cubana publicó el año pasado su primera novela gráfica como autora completa, La maldición de los Heredia, un relato de amor imposible.

Horario: 13.00 horas.

Lugar: Carpa de la Rúa BD, en los Cantones.

Concierto de Tony Hadley por las fiestas

El cantante londinense, antiguo vocalista de Spandau Ballet, cerrará los conciertos de las Noites de María Pita con un recital gratuito.

Horario: 22.00 horas.

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