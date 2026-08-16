Las librerías de A Coruña se preparan para la 'vuelta al cole': "Es una batalla campal"

Las cajas con los libros de texto ya esperan amontonadas en las librerías de A Coruña. Los establecimientos calientan motores para una de sus temporadas más fuertes del año, pero también una de las más caóticas, en las que las colas de padres "agobiados" por el regreso a las aulas se convierten en algo frecuente.

La segunda quincena de agosto es precisamente cuando arranca lo que todos los establecimientos definen como "la locura". "A partir de la semana que viene [por el lunes 17 de agosto] ya empieza a tope. Va a ser tremendo y septiembre es un caos", asegura desde la librería Azeta Patricia Martínez.

La librera lleva 20 años enfrentando la conocida como 'vuelta al cole' desde la plaza José González Dopeso, donde han estado recibiendo pedidos "desde junio". Lo mismo ocurre en El Faro de los Tres Mundos, en el que Rosi Romero empezó a anotar los títulos del próximo curso "nada más acabar" las clases.

Rosi Romero, librera en El Faro de los Tres Mundos, con algunos libros escolares. / Casteleiro

El local de la calle Rosalía de Castro atiende a alrededor de un centenar de personas cada verano, con pedidos de centros como el Labaca, Eusebio da Guarda y Santa María del Mar. Aseguran que hay gente previsora que "ya se los han llevado", pero también hay coruñeses que dejan los trámites escolares para el último minuto, aumentando esa sensación de urgencia que parece acompañar a la vuelta a la rutina.

En la Superpapelería de Alfredo Vicenti, a lo que más le teme Raquel Núñez es al 9 de septiembre, cuando comenzará oficialmente el curso. Porque ahí no hay familia que pueda planificarse. "Es cuando los coles les mandan la lista de material a los chiquillos. El primer día hay gente esperando en la puerta para entrar, es como una batalla campal", asegura la empleada, que tiene todo listo para la "intensa campaña" que les espera.

Las próximas semanas, afirma, serán agitadas y densas, aunque no serán solo las librerías las que tengan que hacer un extra. Los padres también harán un esfuerzo grande. "Se agobian a principios de curso por el desembolso económico, porque a veces las ayudas no son suficientes", lamenta Núñez. Martínez la secunda: "Dicen que tener un hijo es gratis. Yo no lo creo".

Un regreso a las aulas con colas y libros más caros

Aunque las subvenciones y el préstamo de los cuadernos entre el alumnado alivian un poco la tensión sobre el bolsillo de las familias, el precio de los libros de texto "ha subido mucho" este año. Además, no todos los padres acaban haciendo el mismo desembolso. "Como cada cole pide cosas de editoriales distintas, hay quien paga 200 euros y quien paga 700. Y este año han recortado las ayudas, así que al final tienes que estudiar un poco de Psicología", dice Martínez sobre el rol que a veces les toca jugar a los libreros durante esta temporada.

Ella la afronta con paciencia, porque sabe que, entre los volúmenes y el material escolar, la campaña puede alargarse "hasta octubre o mediados de noviembre". "Hay que encararlo con una bebida energética y con humor. Ser joven también es importante", apunta entre risas, aunque admite que "la época escolar nunca se supera" por mucho callo que se tenga entre libros.

Algunos de los libros de texto preparados para el curso 2026-2027 en A Coruña. / Casteleiro

Para Romero, que acumula doce años de experiencia, la 'vuelta al cole' era incluso más dura antes, porque "no se respetaba que un libro estuviera implantado cuatro años en un aula" y las guías de estudio no valían de un curso para otro. Lo complicado ahora es "controlar los precios de coste y venta" y "la gestión" de las previsiones de compra, que la Superpapelería ya estaba haciendo en el mes de marzo.

En mayo, su almacén comenzó a llenarse de un stock escolar que hoy se revisa de forma continuada "para que haya suficiente" para todos los centros. Otra parte de su trabajo es saber prever las tendencias y acertar con lo que funcionará entre los estudiantes durante este curso 2026-2027.

Los bolígrafos borrables, los colores pastel y las guerreras K-pop parecen ser las apuestas más seguras. Los profesores harán sus propias peticiones de material en septiembre, aunque algunos ya les piden consejo previo a librerías como Azeta. "Los coles cercanos le consultan al jefe [Suso Cambón]. A veces pedían locuras y ahora han aprendido", asegura Martínez.

Dos meses duros para sostener el año

Si bien la vuelta a los colegios e institutos es "un caos" en las librerías de A Coruña, también supone una de las épocas más fuertes a nivel económico."Es una de las campañas más importantes para una papelería", admiten desde la Superpapelería.

En Azeta van más allá y aseguran que el inicio de las clases en A Coruña es "lo que ayuda a superar el resto del año". El otro empujón a las cuentas llega en las navidades, cuando los libros y los útiles de papelería se convierten en los regalos más elegidos para los amantes de las letras.