Llega la Semana Clásica a las Fiestas de María Pita con cinco conciertos

Tras una semana de fiestas en María Pita marcada por conciertos como The Rapants, Fillas de Cassandra, Los Satélites tras el eclipse, Israel Fernández o la noche de este domingo Tony Handley, exvocalista de Spandau Ballet, llega una nueva edición de la Semana Clásica, una de las citas habituales de la programación estival de A Coruña.

Entre el martes 18 y el sábado 23 de agosto, las principales formaciones musicales coruñesas ofrecerán conciertos gratuitos en la plaza de María Pita. Todos los recitales serán a las 21.00 horas.

La Orquestra Gaos será quien estrene el martes 18 esta Semana Clásica con el proyecto Boleros Sinfónicos, propuesta que cuenta con los tenoros Celso Albelo y Pancho Corujo y la soprano Candelaria Hernández. En el concierto harán un recorrido por grandes clásicos del género.

El miércoles 19 será turno de la Orquestra de Cámara de Galicia con el programa Una noche española, en la que se interpretarán obras de Rogelio Groba, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla. Dirigirá el concierto Rogelio Groba Otero, en el cual actuará como solista el pianista Pablo Diago Busto.

El siguiente ya será el jueves 21 con la Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia que dirigirá Alejandro Posada con el espectáculo América, un percorrido musical polo continente americano con obras de Leonard Bernstein, José Pablo Moncayo, Arturo Márquez, Alex Tovar, Santiago Castellanos y Alberto Ginastera.

Una de las citas más esperadas será el viernes 22 con la Orquestra Sinfónica de Galicia que dirigirá su director titular, Roberto González-Monjas, y contará con el pianista Javier Perianes. Será un homenaje al 150º aniversario del nacimiento del compositor valenciano Manuel de Falla, al que se sumarán piezas de Fernando Buide y Joaquín Turina.

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El último concierto de esta Semana Clásica será el sábado 23 con la Banda Municipal de Música da Coruña con el espectáculo Grandes corais de película, en donde también formarán Coral El Eco, el Coro Gaos y el grupo de gaitas de Cántigas da Terra además de la cantante coruñesa Irene Cerqueiro. En el programa se interpretarán bandas sonoras de películas como Titanic, El bueno, el feo y el malo, Excalibur, El mago de Oz o Mar Adentro.