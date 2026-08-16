El primer palacete del alcalde Molina para Santa Margarita

Las ideas del alcalde Molina para construir un monumental palacete en Santa Margarita tuvieron la respuesta de Antonio Tenreiro con la solución o lema “Torre”. Se ha escrito que lo diseñó el mismo alcalde Molina y que se acordó su construcción el 25 de mayo de 1950. Los croquis conservados en el Archivo Municipal de A Coruña, procedentes de la donación del archivo del propio Tenreiro, consisten en varias soluciones con un cuerpo estructural similar, pero con remates y acabados diferentes.

El primer palacete proyectado tendría forma de octógono y estaría rodeada por una arquería de cantería con columnas abombadas. Del centro arrancaba una torre acristalada de cinco plantas octogonales, con destino a cafetería y mirador en el primer piso. Tenreiro estilizó la estructura, escalonando sobre la terraza unos cuerpos menores que estarían rodeados con estatuas de coruñeses ilustres, instalándose en la cima del cuerpo alto una gran escultura de María Pita.

Croquis del proyecto “Torre” de Antonio Tenrerio para el palacete del parque de Santa Margarita / Ramón Soraluce / LCO_Externas

Otra alternativa para el palacete eludía la estatuaria, colocando una cubierta de bóvedas casi planas, con un gran pináculo de remate. Incluso también tanteó el arquitecto cubrirlo con una cúpula, aunque más pequeña que la que se instaló en la actualidad. Todo ello remite a una tradición de monumentos en cumbres urbanas, parques o elevaciones en el perfil de las ciudades, entre las que destacan las que diseñó el arquitecto Teodoro Anasagasti, maestro de Tenreiro.

Cuando se construyó la estructura de la planta baja por el Arquitecto Municipal Juan González Cebrián, autor también del proyecto para acondicionar todo el parque en 1950, se hizo un proyecto sensiblemente diferente a las ideas de Tenrreiro, que fue enviado para su aprobación a la Dirección General de Arquitectura, formado por una amplía plataforma como semisótano rectangular para los servicios de cocinas y almacenes y dos plantas octogonales escalonadas y acristaladas. Este proyecto no definía el tipo de cubierta, eliminando también la arquería perimetral. El edificio proyectado por Cebrián se empezó a ejecutar abriendo los cimientos y el semisótano, realizados en hormigón, con la escalera redonda central, como recogen la imágenes de la prensa de la época.

Noticias relacionadas

Recreación del proyecto de Tenreiro para Santa Margarita dedicado a María Pita. / Ramón Soraluce / LCO_Externas

En marzo de 1952 se puso al frente de las obras, que estaban hechas solo en el bajo y dos pisos, el Arquitecto Municipal Vicens Moltó, quien realmente completó la estructura de hormigón del palacete y construyó el pórtico de columnas, con sus elegantes bóvedas planas, aprobado por la corporación municipal en sesión de 15 de junio de 1953. Obra que se mantuvo en esqueleto estructural durante años.