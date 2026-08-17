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Los bomberos acuden a O Ventorrillo por la caída de cascotes de la fachada de un edificio

Los desprendimientos provocaron daños sobre dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública

Vehículo de los Bomberos de A Coruña.

Vehículo de los Bomberos de A Coruña. / LOC

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RAC

Los bomberos acudieron anoche a la calle Agra de Bragua, en O Ventorrillo, por una asistencia técnica en la fachada de un edificio. La caída de cascotes de grandes dimensiones desde el segundo y tercer piso provocó daños en dos vehículos que se encontraban aparcados en la vía pública.

Los efectivos antiincendios se trasladaron sobre las 22.15 horas con una autoescalera para realizar labores de saneamiento, tras lo que solicitaron a la Policía Local, que también estaba presente en el lugar, la localización de los responsables del edificio para la reparación urgente de los daños del inmueble, con fisuras visibles a diferentes alturas.

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