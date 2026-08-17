Cáritas pide colaboración en A Coruña para la vuelta al cole: "Este año nos hacen falta muchas mochilas y estuches"

La vuelta al cole a mediados de agosto es una realidad para muchas familias, Cáritas Diocesana en A Coruña comenzó en el mes de junio con la campaña de recogida de material escolar para niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Esta campaña tiene como objetivo facilitar el acceso de los recursos necesarios para el inicio de curso.

La coordinadora de Centro Hogar de Cáritas de A Coruña, Ángeles Ferreño, recalca la importancia de poder ofrecer material escolar a las distintas familias solicitantes. “Este año nos hacen falta muchas mochilas y estuches, que suelen ser de lo más caro de la lista”, explica Ferreño. Cáritas se guía por las ayudas del fondo solidario de los centros. “Cubren los cursos de educación obligatoria, es decir Primaria y Secundaria, pero solo se centran en el material escolar que tiene relación con los libros. Los otros artículos, como las mochilas, quedan fuera de ese tipo de fondos, por eso intentamos conseguirlos y poder ayudar a los solicitantes”, señala la coordinadora.

Material necesario

Los niños y niñas de educación Infantil no cuenta con el refuerzo de ayuda solidaria, por lo tanto, Cáritas prioriza a las familias que tienen a sus hijos e hijas en los cursos de Infantil. “Es un curso escolar que no tiene ayudas, y realmente necesitan muchos materiales como ceras, plastilina, rotuladores o libros entre otros. También es necesario conseguir libretas pequeñas de línea o pautadas para los más pequeños”, indica Ferreño.

Todo material escolar es bien recibido siempre que esté en buen estado. “Normalmente, solemos dar material nuevo, porque a los niños les hace ilusión estrenar los lápices o los estuches, y por ahora lo vamos consiguiendo. Pero también se puede donar material usado, porque muchas veces queda en perfecto estado y así se le puede dar una segunda vida”, comenta Ferreño.

La organización tiene a 778 niños apuntados para la ayuda del material escolar. “A esta campaña también sumamos, que lo hacemos siempre, a los niños y niñas de Agarimo y de otras entidades sociales. Ya hicimos el reparto para Agarimo, pero ahora ya vamos con las familias que nos derivan desde las parroquias”, explica Ferreño. De las parroquias tienen apuntadas a 437 familias. “Vamos a repartir a esas familias y se les convoca el próximo viernes 21 de agosto en nuestro local. Para esta primera entrega tenemos a 369 niños”, indica.

El lunes empezarán con los preparativos. “Organizamos el material y ponemos las etiquetas normativas para cada niño, la idea es que cada uno se lleve su mochilita con lo que podamos conseguir de material”, dice la coordinadora. Cáritas afronta la primera entrega gracias a las donaciones de distintas fundaciones y entidades. "Hemos recibido una importante aportación de 220 mochilas de Venancio Salcines para los mayores, y el Outlet de Culleredo nos ha donado 70. También contamos con Grafoplás, que nos aportaron libretas y archivadores, y el Colegio de Procuradores de A Coruña también hizo una donación”, explica Ferreño.

La labor del voluntariado

Los voluntarios son uno de los grandes pilares con los que cuenta Cáritas para poder llevar a cabo sus tareas humanitarias. “Habitualmente llegamos a ser treinta personas haciendo distintas labores. Hay gente que se dedica al apoyo administrativo y nos ayuda a la hora de organizarnos con el excel. También están los que nos ayudan a preparar el material, es decir, lo que se mete en cada mochila. Todo esto lo hacemos en el local de Pan de Soraluce número 2”, dice Ferreño. Además de los voluntarios de cada parroquia, también participa el grupo de Scouts Stoas y colaboradores de la empresa Crejob. “Estos grupos nos refuerzan, sobre todo, las semanas previas a las entregas. Destacar la importante labor de todos los voluntarios de la entidad y dar las gracias a las parroquias, porque hacen posible que nos lleguen las inscripciones de las familias y nos da una mayor visibilidad”, añade Ferreño.

Cáritas también tiene presencia en distintos establecimientos como El Corte Inglés de Ramón y Cajal, Velgalsa en Betanzos, la Superpapelería y en el Carlin de la plaza de Pontevedra. “Contar con estos locales y establecimientos posibilita que más gente quiera contribuir, hace que haya más visibilidad”, indica Ferreño. Las personas que quieran colaborar con la campaña pero no se puedan acercar hasta el local o a los distintos establecimientos, pueden aportar una donación económica en la página web cáritasdiocesanasantiago.org, o a través de bizum al 05143.