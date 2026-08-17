Comienza el cambio de sentido de Alberto Datas Panera, en la Sagrada Familia

La calle Alberto Datas Panero, en el barrio de la Sagrada Familia, comenzará en los próximos días los trabajos para ejecutar el cambio de sentido que se extenderá desde el cruce con Cardenal Cisneros hasta San Jaime y que estará atravesado por las calles Nosa Señora da Luz y Nosa Señora de Fátima. La modificación permitirá sumarle la incorporación desde Alberto Datas Panero a las calles Cardenal Cisneros en un extremo y San Jaime en el otro, algo que no era posible hasta ahora por tener sentidos de circulación opuestos. La conexión con San Jaime ofrecerá, además, una vía directa hasta la calle Pontedeume.

Según indica el Concello, los pasos de peatones se mantendrán en todas las intersecciones y se renovará la pintura en zonas de estacionamiento y el entorno de BiciCoruña. Esta intervención tiene como objetivo absorber parte del tráfico rodado que transitaba por la Sagrada Familia, donde se ha abierto un tramo peatonal y una plataforma única, de velocidad reducida y con preferencia para peatones, entre Nuestra Señora de la Luz y Cardenal Cisneros.

“Los cambios de la calle Sagrada Familia dinamizan la vida en el barrio y le dan visibilidad a los negocios de la zona. Con el cambio de sentido de Alberto Datas Panero buscamos una vía de tránsito para vehículos en una calle paralela que esté en sintonía con la nueva ordenación de los espacios”, explica la alcaldesa Inés Rey.

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Proyecto en la calle de la Sagrada Familia

A los 2.200 metros cuadrados de peatonalización completados en la primera fase del proyecto en la calle Sagrada Familia, con 573.000 euros de inversión, y al segundo tramo ya inaugurado entre Nosa Señora da Luz y Cardenal Cisneros, se suma el último tramo, ya en fase avanzada, que llegará hasta Antonio Carballo. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de más de 1.000.000 euros, según detalla el Concello, e incluyen casi 30 árboles nuevas, 438 plantas repartidas entre las diversas área verdes y la renovación de lámparas y mobiliario urbano, tal y como demandaban los vecinos.