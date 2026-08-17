El Concello de A Coruña registra 65 vehículos mal aparcados en una hora y cuarto en Monte Alto, y solo dos sitios libres: "Hay déficit de plazas"

Decenas de coches y motos mal estacionados, y solo dos plazas libres para aparcar. Este fue el balance que se encontró una empresa contratada por el Concello de A Coruña para realizar un estudio económico que calculase los posibles ingresos y gastos de la concesionaria del mercado de la plaza de Monte Alto, que acaba de salir a concurso, cuando inspeccionó una quincena de calles, algunas de forma parcial, situadas a menos de 300 metros del mercado. En esta zona, que incluye parte de la avenida de Hércules, Adelaida Muro y Ángel Rebollo, y engloba totalmente vías como Forcarei, Washington o Vila de Carral, el estudio calcula que hay una oferta de 4.292 plazas y una demanda de 4.778. Dicho de otro modo, "existe un déficit teórico" de 486 sitios para aparcar, más del 10% de la demanda.

Para tener una "visión más verídica" de la situación del estacionamiento en el barrio, los autores del estudio realizaron un análisis del aparcamiento ilegal. En concreto, visitaron total o parcialmente quince calles (Forcarei, Alcalde Abella, avenida de Hércules, Ángel Rebollo, Cantábrico, Matadero, Sanjurjo, Vía Ártabra, Suevia, Santo Tomás, Monte Alto, Colón, Washington, Vigía e Iglesia Santo José) entre las 22.45 y las 00.00 horas de un día laboral, un horario en el que "la mayor parte de los residentes de la zona se encuentran en sus hogares", y, por tanto, tienen el vehículo aparcado.

Coches subidos a las aceras

La inspección se realizó en julio (probablemente de 2025, por las fechas de elaboración del informe), y los autores admiten que el hecho de que se hiciese en verano puede distorsionar los resultados. Incluso así, su conclusión es clara: había 65 vehículos estacionados en zonas no habilitadas, ocupando espacios como aceras y pasos de cebra, calles en las que está prohibido aparcar o líneas amarillas. Las imágenes que acompañan al informe muestran, por ejemplo, un coche estacionado en un cruce ocupando parte de una acera y de dos pasos de peatones diferentes, o un vehículo subido a una acera que la ocupa totalmente, de manera que un peatón tendría que pasar a la calzada para avanzar.

En estas mismas calles solo había dos sitios libres para aparcar, con lo que el informe señala que "se puede concluir que el nivel de ocupación es elevado, con un importante número de vehículos aparcados de manera irregular". El nuevo aparcamiento ofrecerá 154 plazas para coches y motos, y será el único parking público de la zona inmediata, en la que solo es posible estacionar en la calle o en garajes.

Precio de 1,40 euros por hora

La concesión se otorgará por 50 años, y el concesionario deberá realizar trabajos de adaptación por valor de más de un millón de euros que, según el informe económico, deberían estar acabadas en febrero del próximo año. El antiguo parking cerró por las obras de reforma de la plaza del mercado, que empezaron en 2023 y terminaron a finales del año pasado. Aunque el Concello creó la estructura, la empresa que quiera gestionarla deberá realizar trabajos antes de la apertura entre los que están la construcción de una garita de control, la instalación de un sistema de ventilación, que el Concello calcula que durarán cuatro meses. A esto se suma un canon inicial de 785.000 euros, otros 1.000 euros anuales y un 0,2% de los ingresos del contrato.

Tras estudiar precios de otros aparcamientos y estimar los ingresos de la concesionaria con varias tarifas, el Concello concluye que estos se maximizan si se cobran 1,40 euros por hora, un coste que está "en el rango inferior de los precios en los aparcamientos municipales". Para el alquiler mensual propone 115 euros, inferior a la media de aparcamientos públicos, que es de 121 euros al mes, y al "precio de mercado" en el barrio. El abono mensual nocturno, para coches de motor convencional, es de 50 euros al mes. En cuanto a las seis plazas para motocicletas, el coste mensual es de 40 euros al mes.