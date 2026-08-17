El Concello de A Coruña adjudica el programa de Lecer del Ágora y el Fórum, que tuvo a decenas de trabajadores sin cobrar
El programa de este año arrancó con retraso y requirió una empresa puente
Solución definitiva para el programa Lecer, que realiza actividades en el Fórum Metropolitano y el Ágora. El programa de este año, que arrancaba el 2 de febrero, se encontró con problemas porque la empresa adjudicataria del servicio, Serviplus, adeudaba meses de nómina a casi 50 trabajadores. El personal se movilizó, y el Ayuntamiento inició la programación con retraso, en abril, mediante una empresa puente hasta tener una concesionaria definitiva. Ahora acaba de adjudicar el contrato a Sportmadness Eventos, y ofertará, según el Concello de A Coruña, 11.205 plazas, un millar más que el año pasado.
La inversión para este curso, siempre de acuerdo con el Ayuntamiento, será de unos 280.000 euros, "doblando la cuantía previa", y el personal a cargo de las actividades, que "también aumentará", incluirá nueve monitores con formación en necesidades educativas especiales. En total, el programa incluirá 27 talleres, cuatro de ellos específicos para mayores; doce sesiones de otoño y catorce de primavera en ciclos temáticos; 20 excursiones urbanas y otras tantas salidas al exterior; una veintena de rutas de senderismo para adultos y nueve para niños; y una oferta de campamentos "estructurada por grupos de edad y diferentes temáticas". También, asegura el Concello, se han blindado las condiciones laborales, y cualquier incumplimiento de la empresa en el pago a los trabajadores o a la Seguridad Social se considerará una infracción muy grave que conllevará una penalización del 10% del precio del contrato, o incluso, la resolución del contrato.
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