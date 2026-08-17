A Coruña pide coordinación aeroportuaria y ve la apuesta de Fly2Galicia de "corto plazo"

El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha demandado este lunes coordinación aeroportuaria ante la oferta duplicada entre los aeropuertos de Alvedro y Lavacolla y ha opinado que la apuesta de Fly2Galicia, que acaba de anunciar destinos desde Santiago, es "muy arriesgada y a corto plazo".

El aeropuerto coruñés de Alvedro sumará destinos a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante -recientemente licitados- y a Estambul, Lisboa, Londres y París -pendientes de licitación-, que se añaden a las conexiones con Barcelona, Gran Canaria, Madrid y Tenerife Norte en el Estado español y Ginebra (Suiza) y Milán Malpensa (Italia) como destinos internacionales.

La nueva compañía de bajo coste ha ofrecido vuelos entre Santiago de Compostela y Alicante, Granada y Zaragoza, además de Bruselas, Milán, Múnich, Praga y Venecia.

Preguntado por los medios en un acto en A Coruña, Castro ha dicho que en A Coruña desconocen "cuál es el planteamiento e incluso la dimensión" de esta nueva compañía, sobre la que no existe información "de cuál es la operatividad".

"Hay apuestas muy arriesgadas y de corto plazo que tienen el recorrido que tienen. En A Coruña estamos trabajando para dar un horizonte de seguridad y estabilidad, incluso con un planteamiento de crecimiento a futuro. Otro tipo de apuestas buscan un titular a corto plazo", ha señalado.

En todo caso, cree que está "clarísimo" que existe "un problema de coordinación", que corresponde a la Xunta, porque "se está hablando de los mismos destinos en dos aeropuertos que están a 40 minutos", pues los aeropuertos ya tienen destinos duplicados e incluso el nuevo de Alicante también se duplica.

"Hay que trabajar para que Alvedro y nuestra ciudad, y una parte muy importante de Galicia, tenga una conectividad de acuerdo a las demandas que tiene, porque el aeropuerto también da servicio a otras áreas como Ferrolterra, Lugo y A Costa da Morte", ha proseguido.

Castro ha propuesto trabajar en la conectividad aérea con un horizonte "como mínimo de 10 o 15 años", aunque ha pronosticado que "al final todo se va a ir decantando hacia la seriedad, la seguridad y hacia proyectos que sean viables desde el punto de vista económico".

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"Hay que pensar y repensar la conectividad aérea para el próximo decenio, que es una cuestión importante desde el punto de vista de país, para el desarrollo económico y social", ha concluido.