La Esquina de Pull&Bear en A Coruña: un espacio efímero con moda, café y guiños a la ciudad

Una esquina, una cafetería y camisetas que hablan de A Coruña. La mañana comenzó con movimiento en una esquina que durante años formó parte del paisaje comercial de A Coruña. Pull&Bear ha convertido temporalmente su antiguo local de Rosalía de Castro, en el cruce con la calle Ferrol y la plaza de Galicia, en La Esquina de Pull&Bear, un nuevo espacio que funcionará durante estas semanas mientras su tienda de la plaza de Lugo permanece en obras.

El espacio es pequeño, pero concentra varios elementos que llaman la atención desde que se cruza la puerta. Una zona de ropa ocupa la mayor parte del local, una pequeña cafetería se integra en uno de los laterales y los detalles de la decoración acompañan una colección en la que A Coruña adquiere un protagonismo especial. Durante buena parte de la mañana, los probadores han mantenido una afluencia constante y el ir y venir de clientes ha dado vida a una tienda que, por sus dimensiones, ofrece una experiencia más cercana que la habitual en los grandes establecimientos de la cadena.

La propuesta estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 21.00 horas, según indican los rótulos de su escaparate, con una selección especialmente pensada para este punto de venta. Entre las piezas que más llaman la atención aparecen camisetas con "A Coruña" , otras con el clásico "Marcho que teño que marchar" o "Non me dá a vida" y bolsas de rayas de distintos colores con el nombre de la ciudad. Son referencias exclusivas del espacio, que mezclan las colecciones habituales de la marca con diseños que buscan conectar directamente con los coruñeses.

El establecimiento de Pull&Bear estará en Rosalía de Castro con calle Ferrol / LOC

Estas referencias dedicadas a A Coruña son exclusivas de este espacio. Pero comparten las perchas con otras colecciones de Pull&Bear que también están disponibles en la página web de la marca, pero son los diseños locales los que convierten La Esquina en algo más que una tienda provisional.

La apuesta por la ciudad también se ha trasladado a las redes sociales de la compañía. Pull&Bear ha acompañado la apertura con una campaña que apela directamente a su vínculo con A Coruña y que anuncia la recuperación de La Esquina de Pull&Bear. "É un lugar para estar. Onde pertencemos. A Coruña. Dende 1991", señala la firma, que continúa el relato con referencias a crecer, encontrarse, salir, marcharse y volver. "A cidade coa que medramos. O lugar que levas contigo", concluye la campaña, que presenta el espacio como un reencuentro con la ciudad en la que nació la marca.

Moda de hombre

El nuevo espacio no es solo una tienda provisional. Pull&Bear ha planteado el local como un espacio que irá cambiando de contenido, de modo que lo que se encuentra esta semana no tiene por qué ser lo mismo que la siguiente. La primera propuesta está dedicada a mujer, pero la próxima semana, aseguran desde la tienda, que llegará una cápsula masculina, que se alternará posteriormente con nuevas colecciones.

El lugar elegido tampoco es casual. Pull&Bear recupera temporalmente un local en el que ya estuvo presente durante años, antes de trasladar su actividad a otras ubicaciones del centro. La tienda de Rosalía de Castro cerró en 2011 y ahora vuelve a abrir sus puertas, aunque con un concepto completamente diferente.

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La actuación coincide con una etapa de cambios en varios establecimientos de Inditex. Bershka reabrió recientemente su tienda de la plaza de Lugo para estrenar nueva imagen comercial, después de cerca de dos meses y medio de obras. También otra de las firmas de moda joven, Stradivarius, cerró sus puertas para modernizarse en la tienda de la plaza de Lugo, al que se suma ahora este traslado de Pull&Bear, que cambia de ubicación de forma temporal por una tercera reforma.