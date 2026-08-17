A Coruña homenaxea ás vítimas do franquismo no Día da Galiza Mártir: “Non haberá unha democracia plena mentres siga existindo un só corpo sen identificar nas cunetas"
A deputada de Igualdade e Dereitos Civís, Sol Agra, e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda reclamaron a oficialidade da data no calendario institucional
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a Deputación da Coruña celebraron na Coruña este luns, 17 de agosto, a homenaxe do Día da Galiza Mártir, nun acto celebrado ás 19.00 horas diante do monumento ao líder galeguista na praza de Catro Camiños. Tras as palabras da deputada de Igualdade e Dereitos Civís, Sol Agra, a xornada clausurouse coa actuación musical da cantautora coruñesa Sés. O evento, enmarcado no 50º aniversario da asociación, tivo como obxectivo reivindicar a memoria histórica e solicitar que se oficialice a data no calendario institucional.
90 anos do fusilamento de Alexandre Bóveda
Durante a súa intervención, a deputada lembrou que “hoxe se cumpren exactamente noventa anos do fusilamento de Alexandre Bóveda a mans do fascismo na Caeira, Poio”. Agra salientou que “o 17 de agosto non é un día calquera, senón unha xornada na que a dor se transforma en rebeldía e en memoria viva para render tributo a todas as persoas represaliadas, paseadas nas cunetas, exiliadas ou torturadas por defender a liberdade e a democracia”.
A deputada destacou a figura de Bóveda como motor do Estatuto de Autonomía de 1936 e fío condutor de resistencia galega, lembrando aos Mártires de Carral, Antolín Faraldo, as Irmandades da Fala e a loita clandestina de Moncho Reboiras, asasinado en Ferrol en 1975. Tamén tivo un recordo especial para as mulleres represaliadas polo réxime, os mestres, os mariñeiros, os labregos e os traballadores castigados polo franquismo.
Como responsable da área de Dereitos Civís do goberno provincial, Sol Agra defendeu que o Parlamento de Galicia debería “oficializar o 17 de agosto como o Día da Galiza Mártir”. A deputada advertiu de que “non haberá unha democracia plena mentres siga existindo un só corpo sen identificar nas cunetas ou se continúan a branquear os crimes da ditadura”.
- El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
- El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
- El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie