Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto
Hoy se celebra el Día dos Mártires Galegos y continúan las fiestas de María Pita con música en directo, experiencias inmersivas y espectáculos infantiles
‘Día da Galiza Mártir’ con actuación musical de Sés
El Día dos Mártires Galegos se celebra delante de la estatua de Alexandre Bóveda, con la intervención de Sol Agra y la actuación de Sés.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Talla Alexandre Bóveda (Cuatro Caminos)
Experiencia inmersiva para descubrir eclipses
3CLIPSE es una experiencia inmersiva de planetario que, a través de una niña y su abuela, nos invita a descubrir la magia, la historia y la ciencia de los eclipses.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Planetario (Parque de Santa Margarita)
Espectáculo de teatro para los más pequeños
K’Paparota Teatro presenta Latexos, pieza teatral infantil de entrada gratuita. El espectáculo se inscribe en Cascarillarte, el programa familiar de las Fiestas de María Pita.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Plaza de Vigo
Exposición ‘Eclipse de Viñetas’
La muestra, parte de la programación de Viñetas desde o Atlántico, une cómic y astronomía. La entrada general al museo es de 2 euros, 1 euro la reducida.
Horario: 10.00-20.00 horas.
Lugar: Casa de las Ciencias (Parque de Santa Margarita)
- El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
- El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
- El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie