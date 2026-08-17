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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto

Hoy se celebra el Día dos Mártires Galegos y continúan las fiestas de María Pita con música en directo, experiencias inmersivas y espectáculos infantiles

Concierto de Sés en el Festival Noroeste Estrella Galicia.

Concierto de Sés en el Festival Noroeste Estrella Galicia. / Casteleiro

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RAC

‘Día da Galiza Mártir’ con actuación musical de Sés

El Día dos Mártires Galegos se celebra delante de la estatua de Alexandre Bóveda, con la intervención de Sol Agra y la actuación de Sés.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Talla Alexandre Bóveda (Cuatro Caminos)

Experiencia inmersiva para descubrir eclipses

3CLIPSE es una experiencia inmersiva de planetario que, a través de una niña y su abuela, nos invita a descubrir la magia, la historia y la ciencia de los eclipses.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Planetario (Parque de Santa Margarita)

Espectáculo de teatro para los más pequeños

K’Paparota Teatro presenta Latexos, pieza teatral infantil de entrada gratuita. El espectáculo se inscribe en Cascarillarte, el programa familiar de las Fiestas de María Pita.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Plaza de Vigo

Exposición ‘Eclipse de Viñetas’

La muestra, parte de la programación de Viñetas desde o Atlántico, une cómic y astronomía. La entrada general al museo es de 2 euros, 1 euro la reducida.

Horario: 10.00-20.00 horas.

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Lugar: Casa de las Ciencias (Parque de Santa Margarita)

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