Un incendio forestal en Bens moviliza a los bomberos de A Coruña
El aviso del fuego se recibió a las 21.51 y, una hora después, los efectivos contraincendios continuaban trabajando en la zona
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A Coruña
Un nuevo incendio forestal ha movilizado en la noche de este lunes a los bomberos de A Coruña, en esta ocasión, hasta la zona de Bens.
El aviso del fuego se recibió a las 21.51 horas, según los datos de las incidencias registradas. Una hora después, los efectivos desplazados continuaban trabajando en la zona.
El fuego en el entorno de Bens se produce apenas unas horas después de que los bomberos de A Coruña tuviesen que desplazarse hasta As Rañas para refrigerar la superficie quemada en otro incendio forestal registrado hace unos días en esa zona. Esta intervención movilizó a seis efectivos contraincendios y dos vehículos.
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