Un incendio forestal en Bens moviliza a los bomberos de A Coruña

Un nuevo incendio forestal ha movilizado en la noche de este lunes a los bomberos de A Coruña, en esta ocasión, hasta la zona de Bens.

El aviso del fuego se recibió a las 21.51 horas, según los datos de las incidencias registradas. Una hora después, los efectivos desplazados continuaban trabajando en la zona.

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El fuego en el entorno de Bens se produce apenas unas horas después de que los bomberos de A Coruña tuviesen que desplazarse hasta As Rañas para refrigerar la superficie quemada en otro incendio forestal registrado hace unos días en esa zona. Esta intervención movilizó a seis efectivos contraincendios y dos vehículos.