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Inditex dona 1,37 millones a Cruz Roja para ayudar a la reconstrucción de Colombia

Han habilitado un canal para contribuciones de sus empleados

Daños en un edificio en Pereira, Colombia, tras el terremoto

Daños en un edificio en Pereira, Colombia, tras el terremoto / Andres Moreno / Xinhua News / Eu / Europa Press

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RAC

La multinacional de la moda Inditex, afincada en A Coruña, aportará 5.000 millones de pesos colombianos, que equivalen a 1,37 millones de euros, al programa de emergencia para apoyar a los afectados por el teremoto sucedido la pasada semana en Colombia que lleva a cabo Cruz Roja Española junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En un comunicado, la empresa destaca que esta aportación permitirá reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas.

También buscarán ayudar a prestar apoyo psicosocial y poner en marcha medidas para facilitar el acceso a la atención sanitaria y el agua potable.

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Además, se ha habilitado un canal para contribuciones monetarias voluntarias de sus empleados en España. Este dinero se sumará a lo aportado por la compañía.

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