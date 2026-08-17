Inditex dona 1,37 millones a Cruz Roja para ayudar a la reconstrucción de Colombia
Han habilitado un canal para contribuciones de sus empleados
La multinacional de la moda Inditex, afincada en A Coruña, aportará 5.000 millones de pesos colombianos, que equivalen a 1,37 millones de euros, al programa de emergencia para apoyar a los afectados por el teremoto sucedido la pasada semana en Colombia que lleva a cabo Cruz Roja Española junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En un comunicado, la empresa destaca que esta aportación permitirá reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas.
También buscarán ayudar a prestar apoyo psicosocial y poner en marcha medidas para facilitar el acceso a la atención sanitaria y el agua potable.
Además, se ha habilitado un canal para contribuciones monetarias voluntarias de sus empleados en España. Este dinero se sumará a lo aportado por la compañía.
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