Modulartec llega con música electrónica al Planetario, una capilla y el Estudio Inmersivo

La novena edición del Encuentro de Síntesis Modular de A Coruña, Modulartec, llega la primera semana de octubre con música electrónica al Planetario, la capilla de San Eduardo de Palavea y el Estudio Inmersivo de la Ciudad de las TIC.

El director de Modulartec, Ricardo Ramos, ha explicado que la próxima edición se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre con "nombres muy potentes a nivel internacional" en el ámbito de "la música electrónica hecha con sintetizador modular o analógico", con los abonos a la venta desde este lunes.

El día 1 estarán en el Planetario Óliver García con las visuales y Waje Martín con la música, en un concierto que incluye la cúpula e imágenes en 360 grados.

El viernes 2 el escenario será la capilla de San Eduardo de Palavea, con una bóveda muy alta y muy buen sonido, donde estará en primer lugar Polifeme, una valenciana que "interviene con antenas, con sintetizadores y con instrumentos como radares" en un concierto innovador.

Después será el turno de Emil Saiz antes de MFDR, "un coleccionista de sintetizadores analógicos" y de Xoán Xil e Iván Torres, que presentará un "documental con antenas que pusieron los nazis en la zona de Lugo en la década de 1930 para construir un concierto basado en todo esto".

El sábado 3 el evento pasa al Coruña Estudio Inmersivo, donde empezará el británico de Cornualles Oh Mr James, que "lleva poco tiempo haciendo música, pero sus discos han sido un éxito a nivel comercial".

Después será el turno de O Yuki Conjugate, "dos artistas de Nottingham clásicos en la escena experimental, referentes mundiales desde 1982".

El proyecto italiano M.S.B., con "dos artistas muy potentes de la escena industrial", llegará antes del sueco Robert Leiner, "conocido a raíz de sus discos en la década de 1990 en el ámbito del ambient y del techno".

Alain Weirgfrosse, Javier Hernando y Ángel Lalinde cerrarán la velada, en un evento especial porque son artistas que no suelen tocar en directo.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, ha calificado el evento como "de muchísima calidad" con "referentes internacional de primer nivel".

"Nos sitúa en la modernidad, en la vanguardia y en la experimentación de nuevas formas de creación artística desde lo musical. Es un evento que va mucho más allá de la música, porque va a haber encuentros de artistas, con elementos tecnológicos y de vanguardia para crear con muchísimo nivel", ha añadido.

Noticias relacionadas

Modulartec "conecta con una ciudad en la que está presente a diario la diversidad y que se abre a experiencias nuevas con la inquietud que siempre hubo por convertirse en una ciudad de vanguardia".