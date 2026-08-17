Fiestas en A Coruña
O Castrillón inicia sus fiestas que protagonizan los cantantes de La Guardia, La Frontera y Danza Invisible
El pregón lo ofrecerá Francisco Jorquera, vecino del barrio
A Coruña sigue de fiesta y los barrios toman el turno. Tras las de A Gaiteira el pasado fin de semana, y este martes que se celebra la Festa da Fresa en Eirís, O Castrillón celebrará las suyas del miércoles 19 al viernes 21. El pregonero será el exportavoz del BNG y vecino del barrio Francisco Jorquera.
Las fiestas comenzarán el miércoles con el coro Cántigas da Terra (20.00 horas), tras lo que tendrá lugar el pregón a las 21.00 horas. La actuación musical será por parte de Clandestinos una hora después.
El jueves habrá hinchables y fiesta de la espuma por la mañana (10.30 y 13.00 horas). Por la tarde la charanga Santa Compaña amenizará el barrio antes de uno de los momentos más esperados, la XVII edición del Concurso de Tortillas (18.30 horas). El plato fuerte llegará esa noche (22.00 horas) en la plaza Pablo Iglesias con el Festival Rock & Roll Stars en los que actuarán Javier Andreu, de La Frontera, Javier Ojeda, de Danza Invisible, y Manuel España, de La Guardia.
En el último día habrá un taller de marcapáginas a las 11.00 horas, intercambio de libros a las 11.30 horas y espectáculo de Cascarillarte a las 12.00 horas a cargo de la clown Natalia Outeiro "Pajarito" con el espectáculo A Estrada. A la tarde habrá juegos y deportes tradicionales (18.30 horas) con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia. La verbena será a cargo de la orquesta Miramar.
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