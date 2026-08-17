La Orquesta Gaos lleva el bolero a la Semana Clásica de María Pita: "El público tiene que romper con el corsé de la música clásica y animarse a bailar"

La majestuosidad de la música sinfónica se funde con la pasión íntima del bolero para conquistar la plaza de María Pita. La Orquesta Gaos, bajo la batuta de Fernando Briones, inaugura este martes, a las 21.00 horas, la Semana Clásica de las fiestas de A Coruña con una propuesta rompedora. Más de sesenta músicos acompañan a los cantantes Celso Albelo, Pancho Corujo y Candelaria González para interpretar clásicos inolvidables y joyas ocultas del género. Tras tocar junto a figuras como Yandel, la agrupación demuestra de nuevo su versatilidad con un espectáculo concebido para desterrar prejuicios y convertir el centro de A Coruña en una pista de baile.

¿Qué supone para la Orquesta Gaos inaugurar la Semana Clásica?

Para nosotros el recital de las fiestas es muy especial. Solemos preparar un programa muy escogido para sorprender al público. En los últimos años, hicimos musicales de Disney, música de cine, zarzuela, ópera y colaboraciones con artistas como Pedro Guerra. Este año pensamos que los boleros, una música fantástica que normalmente no se hace en versión sinfónica y que le gusta a todo el mundo, podían ser una apuesta muy interesante. Contamos además con tres cantantes de excepción: Celso Albelo, Pancho Corujo y Candelaria González. Ellos aportan toda la técnica lírica a su gran bagaje en el folclore y en la música tradicional canaria. Hacemos una fusión entre Canarias y Galicia para sacar a relucir lo mejor de todos nosotros.

La Semana Clásica sirve como escaparate para el público habitual, pero también para el turista que pasa las fiestas aquí. Fernando Briones

¿Cuál es el principal reto de trasladar un género tan íntimo al formato de gran orquesta?

El bolero cuenta pequeñas historias desde una emoción muy profunda. El deseo de hacerlo sinfónico nace precisamente porque eso no se hace habitualmente con este formato. Contamos con Javier Goural, trombonista de la orquesta, y Luis Alberto Montes de Oca; los dos arreglistas responsables de estas versiones. Su trabajo resume muy bien la expresividad y los timbres que todo el mundo asocia al bolero. En vez de tocar con un trío o un grupo reducido, lo hacemos con más de sesenta músicos en el escenario. Las cuerdas le dan un terciopelo y una línea diferente. Nuestra propuesta es ahondar en la versatilidad de la orquesta, capaz de acompañar a Yandel en el Coliseum hace un mes y medio y ahora tocar música lírica con la misma calidad con la que interpreta a Tchaikovsky.

Tras explorar estilos tan dispares, ¿existen todavía nuevos horizontes musicales para la agrupación?

Nos acercamos a multitud de géneros distintos con la intención de aportar siempre algo nuevo y de máxima calidad. Hay que explorar y estudiar diferentes posibilidades. Siempre hay ideas sobre la mesa, pero es mejor mantenerlas en estudio hasta que cristalizan. Tenemos proyectos para sorprender al público en el futuro, especialmente en una época tan bonita como las fiestas de agosto y en un sitio incomparable como la plaza de María Pita. Son citas muy especiales y un auténtico lujo.

¿Qué papel juega la Semana Clásica dentro de la oferta cultural de A Coruña?

Vivimos en una ciudad que es un vergel cultural y musical. Tenemos a una de las mejores orquestas de España, si no la mejor, una banda municipal con un sonido de lujo, numerosos coros y otras agrupaciones. La Semana Clásica sirve como escaparate para el público habitual, pero también para el turista que pasa las fiestas aquí. Resulta muy positivo que el visitante descubra una programación clásica y otra menos convencional. Estos elementos suponen un activo importantísimo a nivel cultural y turístico.

Hay un montón de boleros y todos tienen algo especial y algo que los diferencia de los demás. Fernando Briones

¿Cómo responde el público coruñés a estas propuestas?

Hasta ahora siempre nos encontramos con una aceptación fantástica. A la gente le gusta descubrir con qué propuesta salimos cada año y el retorno es muy positivo. Da igual si la idea es más tradicional o más innovadora. A lo largo de estos quince días de fiestas hemos visto actuaciones de todo tipo y todas lograron un gran éxito, a pesar de estar en polos opuestos. El público es muy receptivo; en esta época todos consumimos cultura y, sobre todo, mucha música.

¿Qué le gustaría que se llevase a casa alguien que se acerque a escucharles?

Que salgan emocionados y con una sonrisa en la cara. Es un concierto con un programa de 18 boleros de todas las épocas, de ayer, de hoy, los más conocidos, otros más buscados... Son boleros que han escogido los propios cantantes, nosotros les dijimos: '¿Qué queréis cantar?' Y ellos nos propusieron una serie de canciones y son las que llevamos a los artistas para que hicieran estas versiones y nos ha quedado un menú muy equilibrado y creo que la gente que va a venir a ver el concierto puede salir con una sonrisa en la boca y decir: 'Pues me lo he pasado muy bien en estas casi dos horas de concierto'.

¿Habrá canciones reconocibles?

Claro, todo depende de cuánto la gente conozca los boleros, pero hay de todo, hay de los del bolero más típico como Bésame mucho o Piel canela, por ejemplo, pero también hay otros mucho menos conocidos como Regálame esta noche o Motivos. Hay un montón de boleros y todos tienen algo especial y algo que los diferencia de los demás.

Si a alguien le nace aplaudir tras un movimiento fantástico o le apetece cantar con nosotros, está más que invitado. Fernando Briones

El formato sinfónico suele imponer cierta formalidad. ¿Estará permitido levantarse y bailar?

¡Por favor! En nuestros conciertos la gente debe bailar y dejarse llevar por la música. Nos encantará ver desde el escenario a quien sienta la necesidad de ponerse de pie y abrazar a su pareja al compás de la melodía. Es cierto que no resulta habitual moverse en medio de una sinfonía, pero hay que romper con esos corsés de que solo se puede aplaudir al final de la obra. Uno tiene que mostrar su entusiasmo cuando le apetece. Aunque existen normas y protocolos, es vital romperlos para disfrutar del arte. Si a alguien le nace aplaudir tras un movimiento fantástico o le apetece cantar con nosotros, está más que invitado. Envolver esta música con un "baño de chocolate" es la mejor manera de atraer a nuevos públicos hacia el mundo sinfónico para que descubran que la orquesta no solo toca a Mahler.

Hay mucho debate con "romper los protocolos".

Bueno, para gustos, colores. Creo que quien tiene boca tiene una opinión y todo el mundo puede opinar y dar su visión de las cosas. Nosotros simplemente creemos que estamos en este mundo de globalización que tenemos y creo que para que realmente la música que nos gusta y que es muy desconocida para el gran público, que es esta música sinfónica, para que llegue a la gente hay que dársela en píldoras diferentes. A priori no están acostumbrados a ese tipo de música, creo que ir metiéndole una orquesta sinfónica y ver las posibilidades que tiene, va a ser el punto para que les pique la curiosidad y decir lo que bien suena esto de los violines con estas cosas que soplan y que son flautas o lo que sea. Y que a partir de ahí la gente tenga la inquietud y la curiosidad de ir poco a poco metiéndose en otros repertorios.

¿Es la plaza de María Pita el escenario indicado?

Sin duda. Es un lugar incomparable. Además, la previsión del tiempo para mañana es fantástica: no hará frío, no lloverá y la temperatura será muy agradable. El calor extra lo pondremos nosotros sobre el escenario con la ayuda de estos tres fabulosos cantantes y un programa brillante.