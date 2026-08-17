Pull&Bear regresa esta semana a su histórico local de Rosalía de Castro

Finaliza la cuenta atrás para la vuelta de Pull & Bear a su histórico local ubicado en el número 1 de la calle Rosalía de Castro. Este lunes, la compañía anuncia en sus redes sociales que recupera 'La Esquina de Pull&Bear' esta misma semana, entre el 17 y el 22 de agosto, con una campaña que apela a la identidad y a su relación con A Coruña. “É un lugar para estar. Onde pertencemos. A Coruña. Dende 1991” (…) “Onde aprendemos a andar. A encontarnos. A saír ata tarde. A marchar, A botar de menos. E a volver” (…) “A cidade coa que medramos. O lugar que levas contigo. Rapazas e rapaces. Atopando o seu sitio”.

El regreso a este establecimiento, que había cerrado sus puertas en 2011, se plantea como un espacio temporal que estará abierto durante la reforma de la tienda de la plaza de Lugo.

La actuación coincide con una etapa de cambios en varios establecimientos de Inditex. Bershka reabrió recientemente su tienda de la plaza de Lugo para estrenar nueva imagen comercial, después de cerca de dos meses y medio de obras.

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Inés Vicente Garrido

También otra de las firmas de moda joven, Stradivarius, cerró sus puertas para modernizarse en la tienda de la plaza de Lugo, al que se suma ahora este traslado de Pull&Bear, que cambia de ubicación de forma temporal por una tercera reforma.