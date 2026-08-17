Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se busca patrocinador para terrazasHabla HidalgoPrimer día de cinco negocios de éxitoFly2Galicia oferta ocho vuelosDónde ver el DeportivoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Trucos para conseguir libros de texto a precios más asequibles para la vuelta al cole en A Coruña

Muchas familias ya optan por buscar vías alternativas de segunda mano en Wallapop o a través de redes de apoyo de los propios centros

Vista de algunos libros de texto a la venta en Wallapop.

Vista de algunos libros de texto a la venta en Wallapop. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Candela F. Roldán

A Coruña

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, el desembolso económico en libros de texto vuelve a ahogar el presupuesto de muchas familias de A Coruña. Frente a precios que superan con frecuencia los 45 euros por asignatura en Primaria, cada vez son más los padres y madres que buscan alternativas más económicas en plataformas de segunda mano como Wallapop, o a través de las redes de apoyo de los propios centros educativos.

La búsqueda mediante el código ISBN se ha convertido en una herramienta clave para localizar manuales en buen estado hasta a la mitad de su coste original. Unos libros que en algunos casos llegan hasta forrados a casada, y que apuesta por la economía circular a través de la reutilización de materiales.

A esta tendencia digital se suma la labor fundamental de las Asociaciones de Nais e Pais de Alumnos (ANPAs). Entidades como la del instituto Zalaeta o el colegio Cidade Vella de A Coruña organizan sus propios bancos de libros comunitarios mediante donaciones y préstamos.

Noticias relacionadas

Estas iniciativas buscan cubrir a aquellas familias que no quedan plenamente amparadas por las ayudas del fondo solidario de la Xunta, garantizando que todo el alumnado disponga del material necesario para arrancar las clases sin un impacto desproporcionado en la economía familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
  2. Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
  3. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  4. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  5. El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año
  6. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  7. Las excavaciones del Chuac de A Coruña retirarán más de 1,8 millones de toneladas utilizables: cimentarán la vía Ártabra y se usarán en rellenos del puerto exterior
  8. El primer día de cinco negocios de éxito en A Coruña: 'Teníamos la puerta abierta y no entraba nadie

Trucos para conseguir libros de texto a precios más asequibles para la vuelta al cole en A Coruña

Pull&Bear regresa esta semana a su histórico local de Rosalía de Castro

Pull&Bear regresa esta semana a su histórico local de Rosalía de Castro

Condenado por robar con violencia a un niño de seis años en A Coruña el día de Navidad: estas son las excusas que usó para acercarse

Condenado por robar con violencia a un niño de seis años en A Coruña el día de Navidad: estas son las excusas que usó para acercarse

Los bomberos acuden a O Ventorrillo por la caída de cascotes de la fachada de un edificio

Los bomberos acuden a O Ventorrillo por la caída de cascotes de la fachada de un edificio

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto

Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto

Manuel Seoane, o mellor gaiteiro do mundo: "O trofeo lévoo eu pero non deixa de ser para Galicia"

Cultura, comunidade e territorio: Así se constrúe o Castelo Conta

Cultura, comunidade e territorio: Así se constrúe o Castelo Conta

El barrio de San Roque de A Coruña recupera sus fiestas después de 40 años: "Me encantaría disfrutar de la celebración como lo hacía cuando era joven"

Tracking Pixel Contents