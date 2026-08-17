Trucos para conseguir libros de texto a precios más asequibles para la vuelta al cole en A Coruña
Muchas familias ya optan por buscar vías alternativas de segunda mano en Wallapop o a través de redes de apoyo de los propios centros
Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, el desembolso económico en libros de texto vuelve a ahogar el presupuesto de muchas familias de A Coruña. Frente a precios que superan con frecuencia los 45 euros por asignatura en Primaria, cada vez son más los padres y madres que buscan alternativas más económicas en plataformas de segunda mano como Wallapop, o a través de las redes de apoyo de los propios centros educativos.
La búsqueda mediante el código ISBN se ha convertido en una herramienta clave para localizar manuales en buen estado hasta a la mitad de su coste original. Unos libros que en algunos casos llegan hasta forrados a casada, y que apuesta por la economía circular a través de la reutilización de materiales.
A esta tendencia digital se suma la labor fundamental de las Asociaciones de Nais e Pais de Alumnos (ANPAs). Entidades como la del instituto Zalaeta o el colegio Cidade Vella de A Coruña organizan sus propios bancos de libros comunitarios mediante donaciones y préstamos.
Estas iniciativas buscan cubrir a aquellas familias que no quedan plenamente amparadas por las ayudas del fondo solidario de la Xunta, garantizando que todo el alumnado disponga del material necesario para arrancar las clases sin un impacto desproporcionado en la economía familiar.
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