El barrio de la Sagrada Familia en A Coruña presenta sus tres días de fiesta: música en directo, pulpeira y fiesta de espuma
El programa festivo incluye actuaciones de grupos como Alaska, Los Platinos y By.Kokee, además de corales polifónicas y Maghúa Cantareiros
El barrio de la Sagrada Familia de A Coruña presenta sus fiestas para los días 21, 22 y 23 de agosto bajo el lema "Vive as nosas festas con sentidiño". Música para todos los gustos, mercados, atracciones para los más pequeños y una pulpeira amenizarán las jornadas festivas en diferentes puntos del vecindario.
Las celebraciones del barrio coruñés comenzarán el viernes 21 a las 21.30 horas con el pregón del actor cómico y monologuista José Antonio Garrido 'Gari', vecino de la Sagrada Familia. A continuación, el grupo Alaska amenizará la noche hasta la madrugada.
La segunda jornada arranca a las 11.00 horas con la apertura del mercado de artesanía a cargo de Brota do Norte, en la plaza de San Rosendo. Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y fiesta de la espuma, mientras que la sesión vermú a cargo de Alma Libre comenzará a las 13.30 horas. La gran verbena de la noche cuenta con las actuaciones de Los Platinos y By.Kokee.
La jornada final se vuelca a lo tradicional y desde las 13.00 horas una pulpeira se instalará en la pista polideportiva con precios populares. En esa jornada, las actuaciones musicales corren a cargo de las corales polifónicas Aires novos de Pravío, Canticorum, Sagrada Familia y Follas Novas. La fiesta termina con el concierto de Maghúa Cantareiros.
El presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, ve en estas fiestas una "oportunidad para compartir" y agradece a todos los negocios implicados en las celebraciones. “Queremos que estas fiestas sean un punto de encuentro para todo el barrio y una oportunidad para compartir y disfrutar juntos”, expone.
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