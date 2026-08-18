Los bomberos se movilizan para rescatar a un trabajador que sufrió un infarto en una obra de Juan Flórez

Los Bomberos de A Coruña se han movilizado en el mediodía de este martes después de que un obrero sufriese un infarto cuando trabajaba en la reforma de un edificio ubicado entre la calle Juan Flórez y Maestro Clavé. Según fuentes policiales, el trabajador se encontraba en un descanso cuando se desplomó sobre la primera altura del andamio.

Los efectivos recibieron la solicitud de rescate a las 13.42 horas e inmediatamente después se trasladaron hasta el lugar en un vehículo con grúa, desde el que realizaron las tareas de salvamento en el inmueble andamiado.

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Bomberos durante el rescate en una obra de Juan Flórez. / LOC

Al lugar del suceso también desplazaron Policía Local, que cortó el tráfico para facilitar las labores de rescate, y una ambulancia de Urgencias Sanitarias del 061, que se ha encargado de trasladar al hombre, por el momento inconsciente, a un centro hospitalario.