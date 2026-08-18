La caída de pisos turísticos se ralentiza en A Coruña a un año de la ordenanza, mientras en Vigo se desploman

La ordenanza de pisos turísticos de A Coruña lleva más de un año en vigor, y, de acuerdo con los criterios del Ayuntamiento, la mayoría de los que hay en la ciudad deberían cerrarse. Pero la norma apenas se ha notado en las estadísticas. En junio de 2025, cuando se aprobó en pleno y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, las viviendas de uso turístico inscritas en el registro de la Xunta habían alcanzado su máximo histórico en la ciudad, con un total de 1.405, y desde entonces han caído un 6,5%, hasta las 1.314 de este mes de agosto. Y, pese a que la alcaldesa, Inés Rey, anunció en febrero una campaña extraordinaria de inspección, y el Ayuntamiento afirmó que ha reforzado el servicio de Urbanismo, esta no parece estar haciendo efecto en los últimos meses. En abril de este año el número de pisos era de 1.317, en mayo subieron en cinco y en junio y julio bajaron hasta los 1.316, cifras prácticamente estables.

Las cifras contrastan con los objetivos del Ayuntamiento. En diciembre, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, afirmó en el pleno que 747 viviendas de uso turístico no cumplían los requisitos para estar abiertas, y señaló que el Concello habían establecido 54 procedimientos disciplinarios. Durante años, los pisos turísticos proliferaron sin limitaciones, pero el criterio actual del Gobierno local, basándose en resoluciones de la Justicia gallega, es que son negocios que están sometidos a las mismas restricciones que las que establece para ellos el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) vigente, de 2013. Esto, con carácter general, las limita a edificios exclusivos, en plantas bajas o primeros pisos sin una vivienda residencial debajo. Según insistió en diciembre Díaz Gallego, los pisos turísticos que no cumplen esto "no son legales y tienen que desaparecer en los próximos meses". Pero la cantidad permanece relativamente estable desde entonces, si bien puede haber un retardo entre que se abren procedimientos disciplinarios y se concluyen, y en el registro de la Xunta podrían figurar pisos ya cerrados.

Tasa de basuras y ordenanza

Fuentes del Gobierno local defienden que está regulando los pisos turísticos de distintas maneras, y que primero lo hizo haciendo que se aplicara el PGOM de 2013, que, defiende, anteriores Ejecutivos municipales "no aplicaron permitiendo la proliferación sin control de este tipo de establecimientos". Sin embargo, la interpretación actual del PGOM, que no menciona específicamente a los pisos turísticos, tampoco se aplicó durante buena parte de los mandatos del actual Gobierno: desde que la alcaldesa fue investida por primera vez en junio de 2019 hasta junio de 2025, cuando se aprueba la ordenanza de pisos turísticos y se alcanza el pico histórico, los inscritos en el registro de la Xunta en la ciudad pasaron de 305 a 1405, más del cuádruple.

Tras aplicar esta interpretación del PGOM, el Ejecutivo local defiende que también ha impuesto "tasas específicas de basuras" a los pisos turísticos, y, finalmente, promovido la ordenanza que los regula. "No se trata de prohibir las viviendas de uso turístico (VUT), se trata de regularlas, de acabar con las molestias en muchas comunidades de vecinos que no las quieren, y de contribuir a incrementar el parque de vivienda en alquiler tradicional", defiende el Concello, que añade que las medidas que se han tomado "frenaron la expansión" de los pisos turísticos y contribuyen a reducir su número. En octubre, según el Concello, se habían producido una veintena de cierres, y, aunque no ha proporcionado a este diario datos actualizados de los expedientes y clausuras, insiste en que los pisos turísticos que no cumplan la normativa "deberán cesar su actividad".

Bajada en la mayoría de ciudades

Por contra, en Vigo, que adoptó una vía alternativa para regular los pisos turísticos, estos se han desplomado. En la ciudad había 2.423 viviendas de uso turístico en agosto de 2025, y a finales de ese mes entró en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que asemeja los pisos turísticos a los hoteles. El documento indica que en un inmueble en que haya viviendas el uso hotelero debe estar en plantas o zonas determinadas, y que en edificios de nueva edificación o en las que haya habido reformas integrales debe haber acceso independiente desde la vía pública, si bien en consutrucciones ya existentes basta una escalera o ascensor exclusivo para empleo hotelero. Un gran número de viviendas de uso turístico presentes en la ciudad, señalan fuentes del Ayuntamiento de Vigo, no cumplían las restricciones, y los propietarios han decidido utilizarlos "para el alquiler normal".

Vigo prepara también una ordenanza de pisos turísticos, pero aún no está en vigor; se aprobó inicialmente, y ahora el Ayuntamiento está valorando las alegaciones que se presentaron, pero ya ha conseguido reducir el número de viviendas de uso turístico: las estadísticas de este mes de agosto señalan que hay 1.990 abiertas, prácticamente un 18% menos que un año antes, frente al 4,8% de A Coruña en el mismo periodo. La mayor caída, sin embargo, ha sido en Ourense, que no tiene una normativa municipal propia, con un descenso del 22,8%. En Santiago, que sí tiene ordenanza, la caída fue del 13%, si bien ya habían caído entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Pontevedra, también sin ordenanza, sufrió un descenso del 6,7%, mientras que en Lugo y Ferrol hubo incrementos, respectivamente, del 7,6 y el 6,4%.

Limitación por barrios

La limitación de los pisos turísticos en A Coruña fue negociada por PSOE y BNG, y este último grupo ha reclamado que el Gobierno local realice un estudio de los barrios saturados de viviendas de uso turístico en los que, de acuerdo con la norma, se podrían prohibir nuevas aperturas. La ordenanza establece que se pueden bloquear en distritos que superan las 0,5 viviendas por 100 habitantes, y, según cálculos facilitados a principios de año por la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), esa proporción se supera en los distritos de la Ciudad Vieja y Pescadería hasta Juana de Vega y Modesta Goicouría; Monte Alto, As Atochas y Zalaeta; el tercer distrito, que incluye las plazas de Lugo, Galicia y Vigo, Juan Flórez, Cuatro Caminos y Tabacos; y el cuarto, que engloba Os Mallos y Sagrada Familia.

El BNG también podría ser un socio natural del PSOE para la posible modificación de la ordenanza que el Concello indicó en mayo que estudiaba. En 2024, el Estado estableció que era obligatorio que los pisos turísticos que se anuncien en plataformas digitales se añadan a un registro único, y la norma lo recogió, pero el Tribunal Supremo anuló esta medida. La relación con el BNG, sin embargo, se ha quebrado entre los últimos meses, con los nacionalistas rompiendo el pacto de presupuestos con los socialistas acusándoles de ocultarles un descuadre en las cuentas y, recientemente, afirmando que no les dio datos veraces sobre el proyecto urbanístico de Parque del Agra.

El grupo municipal del PP se opuso a la ordenanza, que también recibió la desaprobación de la asociación gallega de propietarios de pisos turísticos, Aviturga, que llevó la norma a los tribunales. Tanto el partido político como la entidad de propietarios afirman que antes de establecer esta norma habría que modificar el PGOM de A Coruña y regular específicamente los pisos turísticos, es decir, seguir los mismos pasos que Vigo. En el plan general coruñés, que lleva más de una década en vigor, no figuran las viviendas turísticas como tales, si bien el Concello las asimila a otros establecimientos de cara al público.