La cantante Sabela Ramil impartirá musicoterapia en centros educativos de A Coruña
La artista, graduada en Terapia Ocupacional por la UDC, cuenta con más de una década de experiencia en proyectos de salud e inclusión social
La cantante y terapeuta ocupacional Sabela Ramil será la encargada de impartir el servicio de musicoterapia y pedagogía musical a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros educativos de A Coruña. La que fue participante del concurso televisivo Operación Triunfo desarrollará un programa orientado a favorecer la interacción social, el desarrollo afectivo-cognitivo, la comunicación, el lenguaje y las habilidades neuropsicomotrices del alumnado. Entre las actuaciones que llevará a cabo, figuran hasta doce sesiones grupales semanales, sesiones individuales para el alumnado que lo precise, reuniones de coordinación con los equipos psicopedagógicos y las familias, así como la elaboración de informes de seguimiento que permitan evaluar la evolución de los participantes y el impacto social y educativo del programa.
Sabela Ramil es graduada en Terapia Ocupacional por la Universidade da Coruña y está especializada en Musicoterapia por el Instituto de Música, Arte y Proceso de Vitoria-Gasteiz. Cuenta con más de una década de experiencia en el diseño, dirección y desarrollo de proyectos que conectan la salud, la inclusión social y la práctica artística. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado intervenciones en el ámbito clínico y comunitario, en salud mental y en el acompañamiento a colectivos en situación de vulnerabilidad. De forma paralela, mantiene una consolidada carrera artística como compositora, productora y directora de su proyecto musical ‘Sabela’.
Desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales
La nueva adjudicación del servicio de refuerzo y apoyo educativo para el desarrollo integral de niños y niñas con necesidades específicas da continuidad al programa desarrollado hasta el momento por la musicoterapeuta Iria Rajal en centros educativos como el CPR Grande Obra de Atocha, Aspronaga, el CEE Nosa Señora do Rosario y el CEIP Raquel Camacho, del que el Concello hace un “balance muy positivo”.
El objetivo del contrato municipal es incorporar la musicoterapia como un recurso terapéutico dentro del aula y utilizar la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) para favorecer la comunicación, el aprendizaje, la expresión, la interacción social y el desarrollo psicomotor del alumnado.
El programa contempla una intervención integral a lo largo de todo el curso escolar, con un diseño de programación adaptada a las necesidades de cada centro, el desarrollo de sesiones grupales e individuales, reuniones de coordinación con los equipos educativos y las familias, así como la evaluación continua del impacto del proyecto mediante informes periódico y una memoria final de resultados.
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