Un carrusel y un tren polar 'express': las dos únicas atracciones permitidas en el mercado navideño de María Pita

La Navidad en María Pita contará con tan solo dos atracciones infantiles: un carrusel clásico y un tren polar express. Así lo recoge la convocatoria de la autorización del Ayuntamiento de A Coruña para instalar los juegos infantiles dentro del mercado navideño en la plaza.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña, prohíbe expresamente más de dos atracciones en María Pita. Estas estarán instaladas desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, en el lateral izquierdo de la plaza.

Las empresas que consigan la autorización tendrán que entregar al Concello un mínimo de 3.650 entradas válidas para ambas atracciones, para poder distribuir entre las asociaciones de comerciantes y entidades representativas del comercio local, aunque en la convocatoria se destaca que la propuesta que ofrezca el mayor número de tickets adicionales obtendrá la mayor puntuación.

El precio para cada uno de los juegos no podrá superar el máximo de los 3 euros, con impuestos incluidos, durante el tiempo que estén instalados en la plaza. Estas atracciones tendrán que estar decoradas con la temática navideña y tendrán prohibido el uso de sistemas propios de música o megafonía, además del uso de la bocina para avisar del aviso de finalización. Durante las actuaciones musicales tendrán que estar en silencio.

Las atracciones tendrán un horario exclusivamente de tarde del 27 de noviembre hasta el 18 de diciembre, para estar abiertas desde las 17.00 a las 21.00 horas. Desde el 19 de diciembre y los domingos abrirán, además, por la mañana, en horario de 11.00 a 15.00 horas. Durante los viernes, sábados y las vísperas de los días festivos el horario se extenderá una hora más por la tarde, hasta las 23.00 horas. El Ayuntamiento podrá modificar las horas por razones de seguridad, meteorológicas o por afluencia de personas y consensuará con la empresa los horarios de apertura los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 y 5 de enero.

El mercadillo navideño toma forma

La limitación a dos atracciones está condicionada por el resto de elementos del mercadillo planeado para las celebraciones de Navidad. Los elementos principales son el árbol de Navidad gigante ubicado en medio de la plaza, la casa de Papá Noel y la zona de comercio y hostelería. En esta última zona se planean instalar hasta seis casetas para vender productos típicos de la época.

Además, se instalará un palco o escenario tradicional y una pérgola o marquesina para refugio del público en caso de lluvia.

El Ayuntamiento ya ha escogido a las empresas encargadas de construir este poblado navideño, dos de las cuales tienen experiencia con la instalación de las luces de Navidad de Vigo. La responsable de la instalación de las casetas y el palco previsto será la compañía Emiced Diseño Integral, con sede en Coirós, y que ya tiene experiencia en proyectos como el mercadillo navideño de la Quintana, en Santiago de Compostela; o la iluminación, escenografía y actuaciones durante las fiestas en Vigo. El Concello adjudicó por 125.700 euros este contrato a finales de julio.

Quejas por el poblado

Las quejas por el poblado del año pasado por parte de vecinos y comerciantes obligaron al Ayuntamiento de A Coruña a intervenir y sancionar a la organizadora NC7Events. El expediente se cerró con una multa de 53.000 euros a la empresa, certificando problemas de seguridad "muy graves" como la estabilidad de las casetas o la instalación eléctrica sin garantías de seguridad. La sanción también incluyó la prohibición de concurrir a licitaciones de autorizaciones de uso privativo del dominio público en la ciudad.

El informe elaborado por el Concello recogía reiterados incumplimientos y mencionaba deficiencias en la decoración, tanto en la estética como la ambientación, en la que se destacaba un "espectacular paseo" con alfombra roja y bastones de caramelos a los lados.