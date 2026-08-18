La CIG denuncia "un nuevo colapso" en las Urgencias del Chuac de A Coruña y la gerencia afirma que se atiende "en tiempo y forma"

La CIG-Saúde denuncia un "nuevo episodio de colapso" en el Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), una situación que, aseguran desde la central sindical, "ya se había dado en el mes de julio" y que, "lejos de mejorar", advierten, "continúa agravándose". Afirman que el Chuac "mantiene cerradas 180 camas (frente a las 130 de julio)", que en el Hospital Abente y Lago "se están triplicando en las habitaciones" y que en la Unidad de Cirugía "están siendo ingresados pacientes de Medicina Interna".

"Al mismo tiempo", sostienen desde la CIG-Saúde, "los centros de Atención Primaria funcionan con plantillas bajo mínimos por la insuficiente cobertura de las ausencias", una situación que, consideran desde la central sindical, "aumenta la presión sobre las Urgencias".

"Planificación"

En respuesta a esta denuncia de la CIG, la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee reconoce "una demanda superior" a la habitual "en esta época del año", sostiene que "el 90% de las camas" del complejo hospitalario "están operativas" e insiste en que "la calidad asistencial está asegurada".

"En el Servicio de Urgencias se realizó en los últimos años un importante esfuerzo, tanto en la ampliación de los espacios, como mediante un incremento de los recursos humanos y tecnológicos", afirman desde la gerencia, y defienden la planificación realizada, "como todos los años antes del verano", del número de camas operativas que "es posible atender durante la época estival".

Detalle de la puerta de acceso al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario (Chuac). / V. Echave

"En Atención Primaria, todos los puntos asistenciales están operativos", sostienen desde la gerencia del área sanitaria

"La decisión sobre el alcance de esta planificación se toma habida cuenta de la responsabilidad principal de la sanidad pública gallega de garantizar la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes, respetando la prioridad de sus patologías sin retrasar procesos, al tiempo que permite gestionar de forma eficiente las vacaciones reglamentarias de los profesionales por la merma de la demanda asistencial", detallan, antes de incidir en que, "en cualquier caso, el 100% de las camas del área están disponibles si lo requiere la demanda asistencial".

"En Atención Primaria, todos los puntos asistenciales están operativos", indican.

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"Ni puntual ni imprevisible"

Para la CIG-Saúde, sin embargo, la actual situación "no es puntual ni imprevisible", sino consecuencia "del cierre de camas y de la falta de personal suficiente durante el período estival".