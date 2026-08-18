El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno

La Junta de Gobierno Local del Concello de A Coruña aprobará este miércoles abrirle un expediente al restaurante O Cabo, de la calle Picavia, por superar el límite de ruido con su sistema de renovación de aire. El Concello considera que supone una infracción muy grave de la Ley de Ruidos, y propone imponerle una multa base de 12.001 euros, el mínimo en una categoría en la que las cifras pueden subir hasta los 300.000 euros. Renuncia a otras sanciones previstas en la legislación, como la clausura temporal o definitiva del establecimiento o la revocación de la licencia.

Según el informe municipal que irá a la Junta, el 18 de marzo de este año la Policía Local efectuó mediciones de ruidos en horario de tarde y noche, desde la ventana de un piso de la calle Padre Feijoo. Algunas no se pudieron tener en cuenta, pero se obtuvo un resultado de 63,1 decibelios, tras correcciones, "atribuibles al funcionamiento del sistema de renovación de aire", cuando el límite en periodo nocturno era de 45.

De acuerdo con la propuesta que se llevará mañana a la sesión de la Junta de Gobierno Local, los interesados tendrán quince días hábiles desde que se les notifique del expediente para aportar alegaciones y documentos. Si pagan antes de que acabe la tramitación, podrán tener una reducción del 50% sobre la cuantía de la multa.