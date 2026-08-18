A Coruña resiste a la sequía: el embalse de Cecebre se mantiene por encima del 70% de su capacidad

Las altas temperaturas del verano mantienen en vigilancia el estado de los embalses en Galicia para evitar posibles episodios de sequía, pero los datos señalan que en A Coruña no hay motivo de riesgo en este momento. Pese a que Vigo haya entrado en las últimas horas en un escenario con restricciones de la Xunta, como prohibir el riego o el llenado de piscinas, el embalse de Cecebre aleja estas medidas para el área de A Coruña. Actualmente, la infraestructura que abastece a la comarca se encuentra al 71% de su capacidad, seis puntos menos que el pasado día 10 de agosto. Pese a esa caída en solo una semana, la Empresa Municipal de Aguas (Emalcsa) descarta cualquier forma de peligro para el abastecimiento de la ciudad y la comarca.

"El embalse está al 71% de su capacidad. Actualmente, no existe ningún riesgo de sequía. Sin embargo, recomendamos un consumo y un uso responsables de agua", informan fuentes del Gobierno municipal.

Las aguas en el embalse de Cecebre iniciaron su descenso a lo largo del mes de julio, que arrancó con cerca del 92% de ocupación el día 6. Esta situación fue cambiando y hacia final de mes, en la medición realizada el día 27, el escenario mostraba una caída de diez puntos en tres semanas. La infraestructura cerró el mes rozando el 82%. En agosto, el embalse mantuvo su descenso, pero más controlado en la prima quincena. El último dato publicado el día 15 coloca a Cecebre como el segundo embalse de abastecimiento en mejor situación de Galicia, solo por detrás de Portillón de Castro, en Pontevedra.

El embalse de Cecebre alcanzó el 100% de su capacidad el día 1 de junio y mantuvo cifras entre el 95% y el 97% a lo largo del mes. El dato fue calificado por el director de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira, como "muy bueno para la época del año". Las temperaturas de junio fueron inusualmente altas y el termómetro coruñés llegó a ser el más elevado de España a mitad del día 13, con 32,5 grados, un dato récord para la ciudad.

Agosto en Cecebre durante la última década

En los últimos dos años, el embalse de Cecebre gozó de mejores datos en cuanto a su ocupación en esta misma altura de verano. Mientras que en 2025 se superaba el 83%, en 2024 se alcanzó el 86%. La diferencia se salda con quince puntos de diferencia entre esta última medición y la actual. La excepcionalidad del 2023, cuando A Coruña entró en alerta de sequía, rompe la estadística con poco más de un 58% de su capacidad. En 2022, la infraestructura se encontraba al 68%, también por debajo de la media, y 16 puntos por debajo respecto a 2021, con el 84%. La década para el embalse de Cecebre, a mediados de agosto, arrancó al 78% de su capacidad.

Diez años atrás, el 22 de agosto de 2016, la ocupación de agua en Cecebre superaba el 75% y, al año siguiente, la medición se sitúa seis puntos por debajo, con un 69%. El escenario del 20 de agosto de 2018 fue diferente, ya que ese año se marcó el máximo de la década para el embalse en esas mismas fechas con un 89% de su capacidad. En 2019, la situación se regularizaba hasta rondar el 75% de ocupación en las aguas del embalse coruñés.