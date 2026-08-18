Detenido tras robarle a una octogenaria con problemas de movilidad a la salida de su domicilio en A Coruña

Un hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial en las últimas horas como presunto autor de un robo con violencia a una octogenaria con problemas de movilidad cuando salía de su domicilio ubicado en el centro de A Coruña, en la calle Emilia Pardo Bazán. La Policía Nacional señala que la colaboración ciudadana fue determinante para su arresto, después de que un vecino que trabajaba en un establecimiento de la misma vía donde se perpetró el robo y otro viandante se decidiesen a perseguir al ladrón cuando el individuo emprendió la huida.

Alrededor del mediodía de este lunes, la mujer se encontraba con su cuidadora a la salida de su domicilio. Según indica el relato policial, ya en la vía pública, su cuidadora le entregó un billete de 50 euros que la víctima sujetó en la mano mientras agarraba el andador que necesita para caminar. En ese instante, apareció un hombre que apretó la mano de la anciana, con la intención de hacerle soltar el billete, le tiró del brazo y la zarandeó con violencia hasta conseguir el dinero y darse a la fuga.

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Una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción que se encontraba en la zona se sumó a la persecución y, tras darle alcance, comprobaron que el ladrón todavía portaba el billete sustraído.