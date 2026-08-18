Especialistas de la Unidad de Lesionados Medulares de A Coruña llaman a la prudencia en "un verano con bastantes ingresos": "Llegamos a tener hasta a cinco pacientes en UCI"

"Este verano está habiendo bastantes hospitalizaciones por lesión medular. Hemos llegado a tener hasta a cinco pacientes en Cuidados Intensivos (UCI), que es un número considerable. Normalmente hay uno, dos, tres... E incluso, a veces, ninguno. Por zambullida o accidentes en el mar, en lo que va de año, por suerte, solo llevamos un ingreso...", explica el doctor Antonio Montoto, facultativo especialista de la Unidad de Lesionados Medulares del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Un servicio asistencial de referencia para toda Galicia y parte del noroeste español --y que recibe, por tanto, a pacientes procedentes de cualquier punto de la comunidad gallega, y hasta de autonomías limítrofes-- que en temporada estival trabaja a destajo, de ahí que sus profesionales insistan en hacer un llamamiento a la prudencia, sobre todo, en los desplazamientos al volante y en las inmersiones en el agua, "tanto en playas como en ríos o piscinas", aunque, tal y como apunta el doctor Montoto, la "principal causa de ingreso" por lesión medular en el Chuac son "las caídas", un tipo de accidente que "habitualmente" lleva aparejado "dos condicionantes".

"La principal causa de ingreso" por lesión medular en el Chuac son "las caídas", un tipo de accidente que "habitualmente" lleva aparejado "dos condicionantes". "Primero, que quienes los sufren suelen tener más edad y, segundo, que acostumbran a ser, en muchos casos, lesiones incompletas", apunta el doctor Antonio Montoto

Causas más frecuentes

"Primero, que quienes las sufren suelen tener más edad y, segundo, que acostumbran a ser, en muchos casos, lesiones incompletas, al tratarse de traumatismos de baja energía. Este verano, por ejemplo, hemos tenido el ingreso de una señora que se tropezó en un paseo marítimo y se cayó", ejemplifica el doctor Montoto, quien hace hincapié en que "el principal motivo de lesión traumática, a día de hoy, son las caídas casuales".

"El segundo, los accidentes de tráfico y el tercero, los llamados 'accidentes de ocio y deporte' (relacionados con zambullidas o con alguna actividad como el parapente u otras). Después, hay una cuarta causa que, en realidad, se engloba dentro de la primera: las caídas por precipitación intencionada, es decir, los intentos de autolisis", detalla, antes de explicar que, "en general", hay "dos grandes grupos de lesiones medulares".

Personal sanitario accede con una camilla a la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac. / Carlos Pardellas

Estancia media

"Las que afectan a las extremidades inferiores (paraplejia) y las que afectan a la columna cervical (tetraplejia)", indica el especialista de la Unidad de Lesionados Medulares del complejo hospitalario coruñés. "La paraplejia es una lesión que produce una parálisis de tronco y extremidades, mientras que, en el caso de la tetraplejia, la parálisis afecta a las cuatro extremidades y también al tronco", aclara el doctor Montoto, quien especifica que "el tiempo medio de estancia de un paciente con paraplejia" en la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac "se sitúa en torno a unos 120 días", mientras que, en el caso de un afectado por tetraplejia, "puede oscilar entre 150 y 180", siempre que "las lesiones que sufren sean completas".

"El tiempo medio de estancia de un paciente con paraplejia" en la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac "se sitúa en torno a unos 120 días", mientras que, en el caso de un afectado por tetraplejia, "puede oscilar entre 150 y 180", siempre que "las lesiones que sufren sean completas", apunta el especialista de ese servicio asistencial

"Cuando las lesiones son incompletas, la estancia media es menor, de entre 70 y 90 días. En todos los casos, se incluiría el tiempo en la UCI, donde pueden estar 20 o 30 días para, a continuación, pasar a planta, donde continuarán el proceso de rehabilitación", señala el doctor Montoto, antes de resaltar que la Unidad de Lesionados Medulares del complejo hospitalario coruñés es "referencia para Galicia para lesión medular traumática, sobre todo", pero también para "lesión medular no traumática" de gravedad, es decir, "con muchas secuelas". "Por ejemplo, mielopatías cervicales degenerativas; isquemias medulares; fístulas arteriovenosas que provocan daño medular; un tumor medular benigno... Hay diferentes causas", expone.

Una paciente en silla de ruedas, en un pasillo de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac, en A Coruña. / Casteleiro

Zambullidas "con cabeza"

Aunque "la lesión medular por zambullida, afortunadamente, no es muy frecuente", sí preocupa especialmente a los profesionales de la Unidad de Lesionados Medulares del complejo hospitalario coruñés por su dramatismo, puesto que "las secuelas que puede producir son terribles (en muchas ocasiones, una tetraplejia completa); afecta por lo general a gente muy joven (siempre hombres) y es muy, muy, muy fácil de prevenir", subraya el doctor Montoto, antes de recordar, en este sentido, "el axioma que dice: 'De cabeza no, pero con cabeza sí'".

"Antes de zambullirse, siempre hay que pensar que si te tiras de cabeza puedes sufrir una lesión medular. La primera prevención es esa", destaca el doctor Antonio Montoto

"Antes de zambullirse, siempre hay que pensar que si te tiras de cabeza puedes sufrir una lesión medular. La primera prevención es esa", destaca el especialista de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac. "La primera vez que nos tiremos al agua, además, hay que hacerlo siempre de pie y asegurándonos de que hay tres metros de profundidad", recalca el doctor Montoto, quien recuerda, asimismo, que para tirarse al agua de cabeza es preciso contar con una técnica depurada. "Hay que saber hacerlo, metiendo la cabeza entre los brazos para protegerla. Si no, el mismo golpe con el agua, o incluso, con una ola, te puede dañar", advierte.