De Fangoria a Vanesa Martín: los conciertos gratuitos cerca de A Coruña que no te puedes perder en agosto

Quienes quieran disfrutar de la música gratuita este verano y puedan desplazarse fuera de A Coruña tienen a unos pocos kilómetros uno de los grandes carteles de agosto. Las Fiestas de Ferrol 2026 celebrarán su programación principal entre el 21 y el 31 de agosto con diez noches consecutivas con actuaciones gratuitas en la plaza de Armas.

El pistoletazo de salida llegará el viernes 21 de agosto después del pregón. La Noche de Cadena 100 reunirá en el mismo escenario a Yoly Saa, Bombai y al primer gran nombre: Fangoria. El dúo formado por Alaska y Nacho Canut llevará a la localidad coruñesa sus grandes temas.

Vanesa Martín, Siloé y Leire Martínez

Un día después, el sábado 22, será el turno de Vanesa Martín, que actuará a las 22.00 horas en la plaza de Armas. El domingo 23 será el turno de Siloé, mientras que el lunes 24 compartirán jornada Budiño y De Ninghures en una noche de música gallega. El martes 25 habrá doble cita con Paula Koops y Leire Martínez, exintengrante de La Oreja de Van Gogh.

La música continuará el miércoles 26 con Celtas Cortos, que celebra cuatro décadas de trayectoria. El jueves 27, el protagonismo se desplazará también a Canido, donde actuarán Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug R' Band y Alfredo Piedrafita dentro de una nueva edición de Rock en Canido.

Música latina, electrónica y orquestas para cerrar agosto

El viernes 28 la plaza de Armas cambiará de registro con Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, en una noche dedicada a los sonidos urbanos y latinos. El sábado 29 llegará el turno de los DJ, con Brunokavi, Unaii, Skinyz, X. Maesada y LG1DO, mientras que el domingo 30 actuarán Enol y Marlena.

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El cierre de las fiestas será el lunes 31 de agosto, con la orquesta La Misión, un espectáculo de drones, los tradicionales fuegos de San Ramón y la actuación de París de Noia.