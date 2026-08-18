Un hombre fallece al caer desde la ventana de un tercer piso en la calle Zalaeta de A Coruña
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Local, así como una ambulancia, pero no fue posible salvarle la vida
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A Coruña
Un hombre de mediana edad falleció en el mediodía de este martes tras caer al vacío desde un tercer piso en la calle Zalaeta. De acuerdo con testigos del suceso, la caída de la víctima, un vecino que vivía en el inmueble con su familia, ocurrió en torno a las 14.50 horas. Al lugar acudieron varios coches de la Policía Local y, después, efectivos de la Policía Nacional, así como una ambulancia, pero no fue posible salvar la vida del hombre. Según ha sabido este diario, la investigación indaga si pudo tratarse de un suicidio.
Si necesita ayuda, tiene pensamientos o ideaciones suicidas puede llamar a los teléfonos de ayuda 024, 061 y 112.
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