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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 18 de agosto

La Fiesta de la Fresa o Luis Fercán protagonizan la agenda cultural

Una edición pasada de la Fiesta de la Fresa en Eirís.

Una edición pasada de la Fiesta de la Fresa en Eirís. / Víctor Echave

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RAC

Magia para las familias en el Barrio de las Flores

El mago Joshua Kenneth lleva hasta la plaza Central del Barrio de las Flores su espectáculo MarabiJoshua!, orientado al público infantil y familiar. La entrada al evento es gratuita y forma parte de Cascarillarte.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Plaza del Sol Naciente

La Fiesta de la Fresa toma el Parque de Eirís

La Fiesta de la Fresa propone un día de diversión al aire libre con una fiesta de la espuma, sesión vermú y paella popular. Habrá actuaciones de Donaire, Culimaia y la orquesta Solara, fútbol y degustación de fresa.

Horario: Desde las 13.00 horas.

Lugar: Parque de Eirís

Un atardecer de música a cargo de Luis Fercán

El cantante Luis Fercán ofrece un concierto en solitario en La Tita Rivera O Portiño, como parte del ciclo de actuaciones SOLPORTiño. La entrada es gratuita y hará coincidir el atardecer con el concierto.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: La Tita Rivera O Portiño

La Orquesta Gaos lleva los boleros a lo sinfónico

La Orquesta Gaos presenta su espectáculo Boleros Sinfónicos como parte del programa de conciertos de la Semana Clásica. El repertorio consistirá en versiones a orquesta de temas como Bésame o Piel Canela.

Horario: 21.00 horas.

Lugar: Plaza de María Pita

Una noche de baile con Ghosting Club

El local Andén Beach Club celebra otra edición de su fiesta Ghosting Club para bailar hasta la madrugada. La música de estilo urbano correrá a cargo de los pinchadiscos Bumbum, Valen Sk8 y Unaiii.

Horario: 23.59 horas.

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Lugar: Andén Beach Club

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