Agenda
Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 18 de agosto
La Fiesta de la Fresa o Luis Fercán protagonizan la agenda cultural
Magia para las familias en el Barrio de las Flores
El mago Joshua Kenneth lleva hasta la plaza Central del Barrio de las Flores su espectáculo MarabiJoshua!, orientado al público infantil y familiar. La entrada al evento es gratuita y forma parte de Cascarillarte.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: Plaza del Sol Naciente
La Fiesta de la Fresa toma el Parque de Eirís
La Fiesta de la Fresa propone un día de diversión al aire libre con una fiesta de la espuma, sesión vermú y paella popular. Habrá actuaciones de Donaire, Culimaia y la orquesta Solara, fútbol y degustación de fresa.
Horario: Desde las 13.00 horas.
Lugar: Parque de Eirís
Un atardecer de música a cargo de Luis Fercán
El cantante Luis Fercán ofrece un concierto en solitario en La Tita Rivera O Portiño, como parte del ciclo de actuaciones SOLPORTiño. La entrada es gratuita y hará coincidir el atardecer con el concierto.
Horario: 19.30 horas.
Lugar: La Tita Rivera O Portiño
La Orquesta Gaos lleva los boleros a lo sinfónico
La Orquesta Gaos presenta su espectáculo Boleros Sinfónicos como parte del programa de conciertos de la Semana Clásica. El repertorio consistirá en versiones a orquesta de temas como Bésame o Piel Canela.
Horario: 21.00 horas.
Lugar: Plaza de María Pita
Una noche de baile con Ghosting Club
El local Andén Beach Club celebra otra edición de su fiesta Ghosting Club para bailar hasta la madrugada. La música de estilo urbano correrá a cargo de los pinchadiscos Bumbum, Valen Sk8 y Unaiii.
Horario: 23.59 horas.
Lugar: Andén Beach Club
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