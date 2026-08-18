María Pita vuelve a llenarse de música clásica con la Orquestra de Cámara Galega: "El público de A Coruña es culto, melómano y agradecido"

La Orquestra de Cámara Galega se subirá este miércoles a las 21.00 horas al escenario de María Pita dentro de la Semana Clásica de las fiestas de A Coruña. La formación ofrecerá un repertorio centrado en la música española, con obras de Albéniz, Malats, Granados y Groba, y contará con el pianista gallego Pablo Diago Busto como solista. Su director, Rogelio Groba, afronta la cita "con muchísimas ganas y muchísima alegría" y reivindica la importancia de que la música clásica salga de los auditorios y encuentre nuevos espacios y públicos.

¿Con qué ilusión afronta la Orquestra de Cámara Galega este concierto?

Con muchísimas ganas y muchísima alegría, es un placer enorme tocar en María Pita. Además, hacemos un repertorio muy interesante de música española, que está siempre en nuestro ADN. Queremos llevar esta música a todos los sitios donde vamos y reivindicar que es muy importante que sigamos programándola todo lo que se pueda, con la mayor asiduidad posible.

¿Qué ha querido ofrecer al público con este repertorio?

Vamos a tocar música de Albéniz, Malats, Granados y Groba. Es un repertorio muy nuestro y con el que queremos reivindicar la música clásica española. Por ejemplo, la obra de Granados que interpretaremos es una versión muy interesante de una pieza que escribió el compositor y que no ha tenido toda la difusión que merece. Para nosotros es muy importante que la gente pueda conocerla, disfrutarla y saborearla. También ocurre con la obra de Malats, que tampoco es suficientemente conocida. Es un repertorio que va a sorprender. Hay obras que no tienen la difusión que merecen y que pueden descubrirse por primera vez. Es muy importante reivindicar todo ese patrimonio y hacer que llegue al público.

Es un repertorio muy nuestro y con el que queremos reivindicar la música clásica española. Rogelio Groba

¿Qué tiene de especial tocar música clásica en una plaza al aire libre?

Tocar en María Pita siempre es un placer. Es un entorno fantástico y las fiestas son también una forma de acercar la cultura a la gente. Por eso estamos muy agradecidos porque se haga esta Semana Clásica y por acercar la música clásica, reivindicarla y mezclarla con otros estilos. Nos parece muy interesante que en las fiestas también haya espacio para la alta cultura, para ese alimento tan especial que es la cultura para el espíritu y la sensibilidad de las personas. A nivel técnico es muy diferente, porque estamos en un espacio en el que tenemos que ser amplificados y donde la acústica es completamente distinta. Al aire libre no tienes la respuesta de los auditorios, que te devuelven el sonido y hacen mucho más fácil la escucha. También está la climatología. El viento puede mover las partituras y hacer que el sonido se desplace de un lado a otro, lo que puede empeorar la escucha de los propios músicos y dificultar que toquemos con exactitud y claridad.

¿Considera necesario sacar la música clásica de los auditorios?

Desde luego. Es completamente necesario hacer un ejercicio sano e interesante de acercamiento y difusión de la música clásica. Es un género muy rico, muy variado y muy intenso a la hora de crear sensibilidades en las personas.

¿Cómo responde cada año el público a este tipo de propuestas?

El público coruñés es un público culto, melómano y agradecido. Es también un público ávido de alta cultura y que demanda este tipo de propuestas. Siempre es bueno que cada vez sea más mayoritario y que más personas se acerquen y saboreen este género.

La música clásica no molesta nunca; cuanta más, mejor. Rogelio Groba

¿Cree que una Semana Clásica al año es suficiente?

Nunca es suficiente. Para hacer música no pasa nada por programar la mayor cantidad posible de música clásica. Frente a otros géneros, como el rock o el indie, se programa mucho más. La música clásica no molesta nunca; cuanta más, mejor. Y cuanto más espacio nos dejen, mejor para todos.

¿Qué papel tendrá Pablo Diago Busto como solista junto a una orquesta formada por treinta músicos?

Es un grandísimo pianista gallego, un gran músico de nuestra tierra. Para nosotros siempre es un placer tocar con él y también reivindicar a los grandes músicos que tenemos para mayor disfrute y gloria de todo ese arte interpretativo que también se hace en nuestro país. Es una persona con la que se trabaja muy fácilmente. Es un gran músico y me gusta poder compartir todo este gran repertorio con una persona de esta categoría y de esta envergadura.

Después de tantos años dedicado a la música, ¿qué sigue emocionándole de un concierto?

Para mí, lo que consigue emocionarme es la propia belleza de las obras, pero sobre todo la actitud de los mensajeros, es decir, de los intérpretes a la hora de conseguir que esa expresión sonora que es la música emocione. Me emociona la actitud con la que el músico reproduce, con cariño, intención y musicalidad, lo que es la música: energía sonora.

¿Cree que todavía existe cierto miedo o prejuicio hacia la música clásica?

Quizás se van rompiendo los prejuicios, pero es muy necesario seguir trabajando en ello. Existe todavía un poco de miedo a acercarse a algo que se considera demasiado serio o demasiado complejo, o incluso posiblemente aburrido. Pero creo que ese prejuicio se puede superar fácilmente cuando uno se acerca a la música. Yo invito a todo el mundo que venga con toda la alegría y que escuche sin prejuicios un género musical que aporta muchísima belleza, pero también una complejidad que lo hace grande y profundo. Creo que esos prejuicios son muy fácilmente superables si viene y escucha lo que vamos a ofrecer.