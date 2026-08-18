La Bottega, con cafetería en Marineda City, abrirá un negocio en el exterior del mercado de la plaza de Lugo de A Coruña
El Concello de A Coruña adjudica nueve puestos y locales vacíos en el inmueble, y abrirá un nuevo plazo para que los empresarios puedan presentarse a los 17 que quedaron desiertos
La Junta de Gobierno Local de A Coruña de este miércoles dará luz verde a la concesión de nueve puestos y locales vacíos en el mercado Eusebio da Guarda de la plaza de Lugo, tres de ellos en el exterior. Uno de los últimos será para la sociedad La Bottega Coruña, propietaria del obrador de helados Il Buon Gusto de la calle Barcelona y de la Bottega Café en la planta baja del centro comercial Marineda City, que ofrece, además de bebidas y helados artesanales, bollería de elaboración propia. La concesión, que llega tras un concurso abierto, será por 15 años, prorrogables a 25, y la sociedad paga un canon inicial de más de 72.300 euros como ocupante de un local comercial.
Otro de los espacios exteriores corresponde al grupo empresarial MTOLF, que abona 77.400, y el tercero a una particular que paga 29.000. Ambos son de artículos de alimentación. Entre los otros seis puestos hay dos floristerías, una pescadería y un negocio de congelados, así como otros dos de alimentación. Los cánones iniciales oscilan entre los 2.143 y 10.000 euros. La Junta aprobará abrir un nuevo periodo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web de contratación pública, para que otros empresarios puedan presentar ofertas por otros 17 lotes del concurso que quedaron desiertos.
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