Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos

La rápida intervención de dos agentes de la Policía Local, y el equipo que había comprado de su bolsillo uno de ellos, permitió salvar a un joven cuya vida corría peligro en la madrugada de este domingo, 16 de agosto. Según han explicado a este diario fuentes de la Asociación Profesional de Policía Local, los efectivos intervinieron en la calle Sol, en la zona del Orzán, para ayudar a un joven que se había cortado en un brazo con la rotura del cristal de un portal. "Se había seccionado una arteria", indican desde la agrupación del 092, "y había una hemorragia muy fuerte", que era imposible contener de la manera habitual, presionando. "Si no intervenían, corría peligro su vida", indican las mismas fuentes.

Con la sangre saliendo "a borbotones", los policías decidieron realizar un torniquete mientras llegaba la ambulancia. En el mercado existen modelos pensados para este tipo de emergencias, con un coste de 10 o 20 euros, pero, según señalan en la agrupación profesional del 092, a los agentes del 092 no se les suministran. Por suerte para el herido, uno de los agentes había comprado, pagándolo de su bolsillo, un torniquete que permitió salvar al joven.

El herido fue trasladado al Chuac, pero, pese a la hemorragia, si situación se ha podido estabilizar: los agentes que lo atendieron se interesaron este lunes por su estado de salud y les comunicaron que estaba fuera de peligro. Desde la Asociación Profesional de Policía Local insisten en que sería positivo que los torniquetes se incorporasen al material de los patrulleros. "Permiten salvar vidas", señalan. Este diario se puso en contacto con el Ayuntamiento, pero señala que no tiene constancia de esta intervención.