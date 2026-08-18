El PP reclama mejoras en el tren, Alvedro y la A6: "A Coruña merece un trato de primera de unos gobiernos municipal y estatal de primera"

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, defendió este martes que medidas que "A Coruña merece un trato de primera de unos gobiernos municipal y estatal de primera y lo que tenemos es un trato de tercera de unos gobiernos de tercera" en un acto conjunto con la diputada Tristana Moraleja y el senador Manuel Ruiz, también de su partido. Los tres políticos reclamaron mejoras en infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, así como en las carreteras.

Lorenzo reclamó medidas urgentes para que los coruñeses tengan el tren y aeropuerto que se merecen "tras tantos años de espera por una alta velocidad que llega a baja velocidad". También reclamó que los vecinos no tengan que "estar apiñados en las salas de embarque" y "pendientes de si hay niebla", así como que tengan mejores accesos por carretera.

Pero para estas mejoras, opinó, hace falta "voluntad política para que se proyecten y liciten todas estas infraestructuras y no la hay ni en el Gobierno del Estado ni en el municipal, con una alcaldesa que no se atreve a exigir lo que nos corresponde a Pedro Sánchez ni a Óscar Puente, y presupuesto para su ejecución pero el Estado no los tiene desde 2023 y no tiene pinta de que lo vaya a haber para 2027". Si resulta elegido alcalde el año que viene, prometió Lorenzo, irá "a los despachos de los ministros hasta conseguir que se liciten estas actuaciones, con presupuestos y plazos concretos".

Plan urgente de inversiones para el tren

Moraleja pidió un plan urgente de inversiones y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias para acabar con los retrasos y las incidencias. Según afirmó, el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debería dedicarse menos a tuitear y más a trabajar y desde luego no aparecer por A Coruña o por Galicia para hacerse una foto teniendo en cuenta todos los incumplimientos en infraestructuras por tierra, mar y aire". La diputada exigió que el Gobierno cumpla con el plan director de Alvedro, que recoge, defendió, una ampliación de la terminal en 5.000 metros cuadrados "y no de 800 como nos anuncian ahora", e implante un sistema para acabar con los desvíos con niebla. Cuando el PP presentó preguntas en el Congreso y Senado, afirma la diputada, las respuestas fueron evasivas.

Ruiz afirmó que los transportistas coruñeses sufren retrasos de horas por los desvíos de la A-6, que es "la única conexión por carretera con la meseta y con núcleos logísticos de distribución tan importantes como Benavente". Para el senador, las obras de la autovía están mal planificadas y "provocan grandes retrasos que afectan de forma especial a los transportistas de pescado del puerto coruñés".