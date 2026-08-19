Unos 4.000 cruceristas del Disney Dream hacen su única escala en A Coruña

El muelle de trasatlánticos recibe este miércoles la visita del crucero Disney Dream, que llega a la ciudad con 4.000 pasajeros a bordo. El buque viaja procedente de Southampton y hace una única escala en A Coruña durante una travesía de cuatro días. El puerto destaca en sus redes la elección de A Coruña por la “buena experiencia que les ofrecen puerto y ciudad”.

Disney Dream es un buque de 339,8 metros de eslora, propiedad de Disney Magic CO LTD, que ha visitado la ciudad en varias ocasiones y tiene previsto repetir el próximo 26 de agosto.

Decorado con el sello de la factoría audiovisual, tiene un tobogán gigante y ofrece espectáculos con los principales personajes de Disney, como Pluto o Mickey Mouse.

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A primera hora de esta mañana, los cruceristas del Disney Dream eran fácilmente reconocibles, ya que paseaban por las calles de la ciudad portando diademas con orejas de Mickey Mouse. Permanecerán en la ciudad hasta las 17,15 horas, cuando está previsto su regreso a Southampton.