Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones

El mercado Eusebio da Garda, en la plaza de Lugo, tiene fama por sus puestos de pescado y marisco. Pero su atractivo va más allá. Su ubicación privilegiada, en pleno corazón comercial de A Coruña y rodeado de tiendas —muchas de ellas de Inditex—, convierte también sus locales exteriores en espacios muy codiciados por quienes quieren formar parte de ese ecosistema. Y no solo por los placeros tradicionales: entre los interesados hay proyectos de hostelería, tiendas gourmet y comercios de otros sectores. Ese interés explica la avalancha de ofertas recibida por el Concello para adjudicar cuatro locales exteriores que permanecían vacíos: 104 propuestas presentadas por 54 empresas y particulares.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este miércoles a la adjudicación de tres de esos locales. La Bottega, que tiene una cafetería en Marineda City y una heladería en la calle Barcelona, se lleva el espacio más grande, de 36,44 metros cuadrados. Su canon inicial es de 72.328 euros, mientras que el pago mensual es de 210,70 euros al mes. La hamburguesería Fogo e Pan, con un canon de 29.000 euros y 105,35 euros al mes, se instalará en un local de 10,60 metros cuadrados. La otra adjudicación es para una fresería que ya tiene un negocio igual en Sanxenxo. Su canon es de 77.400 y el pago mensual, de 105,35 euros, por un local de 16,38 metros cuadrados. Las concesiones serán por 15 años, prorrogables a 25.

Propuestas de todo tipo

Otros aspirantes se quedaron por el camino. O podrán volver a probar suerte en nuevas convocatorias. Los bajos exteriores de este céntrico mercado llamaron la atención de tiendas de vinos, cafés de especialidad e incluso una inmobiliaria. Entre los aspirantes figuran también Debén, Pandelino, la heladería La IBI o un puesto de yogur griego.

Más allá de las propuestas gastronómicas, también hubo ofertas para abrir una floristería, una esteticista y la Droguería Villar. La moda también sabe que la plaza de Lugo es un lugar estratégico. Por ello, optaron a estos puestos firmas como Cero de Costa, Javier Quintela, Hana No Boshi o Carmela Mola.

El precio es, de hecho, otro de los factores que dispara el interés por los locales. En la plaza de Lugo apenas hay establecimientos vacíos y los que hay tienen alquileres desorbitados. En Idealista aparecen tres anuncios que van de los 1.700 euros mensuales (más traspaso de 57.000 euros) por una agencia de viajes en un espacio de 70 metros cuadrados a 5.500 euros al mes por un local comercial en la calle Betanzos. El anuncio de este último destaca que está "ubicado estratégicamente frente a Pull&Bear y Oysho", por lo que es un "inmueble que garantiza un flujo constante de público premium y una visibilidad inigualable".

Alquileres de 5.500 euros en la zona

Basta con preguntar a los comerciantes del mercado para comprobarlo. Suso Tomé, de Feitizos de Sabor, tiene un local en la segunda planta desde "hace ocho años". Participó en esta nueva convocatoria para ponerse a pie de calle, aunque no resultó adjudicatario.

"La segunda planta es un poco menos accesible. Optamos a un puesto exterior por el tema de visibilidad. Justo enfrente hay alquileres de 5.000 o 6.000 euros y aquí pagas 300 como mucho", explica. Tomé reconoce que la de la plaza de Lugo "es una zona privilegiada", ya no solo porque "hay muy buena mercancía" dentro del mercado sino también porque es un "atractivo turístico", sobre todo en verano.

La opinión de Sandra Suárez es parecida. Propietaria de Mía's Empanadas Argentinas, su negocio también se gestó en este mercado con un establecimiento de comida preparada. Su marido y ella apostaron por las empanadas y abrieron tiendas en la calle Real y Paseo de Ronda, donde tienen su obrador. "Queríamos volver por la visibilidad y el potencial de la plaza de Lugo. Hay mucha vida y todo funciona bien", indica.

Los responsables de La Empanada Viajera están en busca de "un local céntrico", así que no dudaron en participar en este proceso. "La oferta económica de las concesiones es muy buena. Pero, más que nada, nos llamó la atención la ubicación. Estar en la parte exterior del mercado para nosotros era muy importante", comenta Pablo Pizarro, que opina que el mercado debería apostar "por la gastronomía" en sus locales de fuera.

Todos ellos quieren unirse a los negocios que ya están instalados en la plaza de Lugo, como Amasarte y Tahona o el Don Pollo y La Napolitana. Hay también una tienda especializada en chocolates, otra de arreglos y una floristería. El plan del Concello no acaba aquí, pues seguirá abriendo nuevos concursos para cubrir con concesiones todos los locales y puestos.

Un nuevo inquilino

Una de los nuevos negocios que se sumará a la oferta de la parte exterior del mercado de la plaza de Lugo es La Fresería. Su responsable, Tomás, revela que es un local dedicado a esta fruta, que se puede consumir en conos, como un helado, o en tarrina. "Se le echan diferentes toppings, como chocolate, nubes, pistacho o galleta oreo", cuenta.

Ya tienen un local en Sanxenxo y otro en Lugo. Ahora preparan nuevas aperturas en "A Coruña y Pontevedra". Pero, ¿qué les llamó la atención del mercado Eusebio da Guarda para participar en este proceso? Tomás cuenta que ya estaban "buscando local" en la ciudad para abrir un nuevo establecimiento y surgió la convocatoria. "Nos gustaba mucho la ubicación, aunque el local no sea muy grande", manifiesta, y explica que, aunque desconoce cómo van a ser ahora los trámites municipales, su plan es "abrir antes de Navidad". "Cuanto antes, mejor", indica.