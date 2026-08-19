Traslado de RTVE en A Coruña: una sola antena en la cubierta del edificio de Correos

La nueva sede de RTVE en A Coruña solo podrá contar con una antena sobre la cubierta del edificio de Correos, según insta la Comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) en un dictamen emitido antes de ser renovados sus miembros por la alcaldesa. El órgano asesor municipal valida la instalación de máquinas de climatización en la cubierta del inmueble, al que se trasladarán después de abandonar La Terraza. Sin embargo, la colocación de nuevas antenas y equipos tecnológicos queda en duda después de que el órgano municipal rechazase la petición, a falta de "justificar convenientemente" la necesidad de estos soportes. El dictamen orienta el camino para proseguir en la reforma de lo que operará en 2028, según el anuncio previo, como centro territorial de Radio Nacional de España (RNE) y unidad informativa de Televisión Española (TVE).

La comisión asesora invoca el artículo 46 de la normativa del Pepri para evitar la instalación de más antenas y la proliferación de estos elementos. En su lugar, la recomendación pasa por unificar los aparatos en el mástil ya existente en la cubierta de Correos. En caso de "no ser posible" proceder por este método, RTVE debe emitir un informe justificatorio y ser aprobado.

El artículo 46 se refiere a las instalaciones eléctricas y telefónicas y el cableado de un edificio. En su primer apartado expone que estos equipos deberán ser subterráneos siempre que sean aptos y, en caso de dispositivos como antenas, su ubicación no puede dañar la imagen urbana del conjunto arquitectónico. La Comisión del Pepri evalúa las propuestas cuando las condiciones no lo permitan para reducir el impacto visual al máximo y, llegado el caso, puede desautorizar una colocación si entiende que perjudica el entorno. El segundo punto del artículo prohíbe expresamente a las compañías concesionarias la instalación de nuevos postes o soportes para cableado aéreo.

A falta de conocer si RTVE emitirá una justificación para instalar nuevos mástiles, sí procederá a la colocación de máquinas de climatización en la cubierta del inmueble y se aprueba la propuesta de reforma interior. El edificio de Correos se encuentra en el nivel 2 de protección, es decir, de tipo integral por su "excepcional valor arquitectónico, histórico y cultural". Del mismo modo, el inmueble forma parte del área de Bien de Interés Cultural (BIC) de Conjunto Histórico. El reconocimiento se le otorga no solo por su calidad, sino por representar hitos para el urbanismo municipal. En las actuaciones deben mantenerse tanto su integridad como los elementos singulares que lo componen, favoreciendo su conservación y recuperación.

El traslado de RTVE, cuestión de años

El cambio de RTVE desde La Terraza al edificio de Correos se hará efectivo en 2028, después de someter a la nueva sede a varias obras, según la licitación del proyecto. Mientras tanto, los servicios públicos de radio y televisión se ubican y trabajan en Matogrande desde septiembre de 2025. Las intervenciones sobre el bloque, aprobadas por el Pepri en febrero de este año, servirán para rehabilitar la fachada y la cubierta, además de "adaptar algún espacio interior" para las necesidades laborales. El inicio de los trabajos están previstos para octubre de 2026 y se prolongarán durante un año, aproximadamente.

El convenio de explotación del edificio de La Terraza entre el Ayuntamiento y RTVE vencía en 2034, pero el anuncio de que el edificio se convertirá en sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) aceleró el proceso de desalojo para iniciar a su vez las obras de adaptación de la nueva concesionaria. Por este motivo, el Concello de A Coruña resolvió pagar 60.000 euros a la corporación informativa pública con motivo del traslado.

El edificio de Correos, singular y de interés

El pacto entre RTVE y Correos no se ha hecho público a petición del Estado, que apreció en esa información un riesgo "en los intereses comerciales de las empresas". Lo que sí se sabe es el tipo de instalaciones ofrecidas a los servicios públicos de información para el nuevo contrato, que durará quince años. La superficie ocupada será de cerca de 710 metros cuadrados, en la planta primera, y se permite el uso de parte de la azotea para equipamiento técnico. El espacio se dividirá en las áreas de Redacción, Controles-Locutorios y Servicios, con una recepción, una redacción con 18 puestos de trabajo, varias cabinas y despachos, además de salas de reunión y áreas de descanso o almacenaje.

El edificio de Correos terminó de construirse en los años 30 por los arquitectos Joaquín Otamendi y Luis Lozano. En su emplazamiento junto a la Marina, el inmueble sobresale por su torre del reloj, que magnifica su tamaño. Interiormente, se divide en una planta de acceso, dos niveles de oficinas y ático. Según el catálogo del Pepri, algunos de sus elementos están registrados por su valor o interés, como los recercados y las molduras horizontales que recorren una de las fachadas.