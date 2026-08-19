El Ayuntamiento de A Coruña se abre a reunirse y trabajar con Oleiros, la Diputación y otros concellos por una solución al tráfico

El Ayuntamiento de A Coruña se abre a reunirse con los concellos de la comarca para tratar la formación de un "frente amplo" de movilidad en un encuentro liderado por la Diputación, después de la petición del alcalde Oleiros, Ángel García Seoane, el pasado lunes. El detonante fue una situación de "colapso" en el tráfico rodado entre Santa Cruz y la ciudad, junto con acusaciones de falta de inversión a la Xunta y el Estado. En respuesta, el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel López Tuñas, muestra su voluntad para encontrarse y solicitar inversiones. "Coincidimos e compartimos a demanda do Concello de Oleiros desde hai meses", indicó

"Compartimos a necesidade de ir máis alá, independentemente de quen goberne na Xunta ou en España, para que se atenda á principal área económica de Galicia. Ese frente común é algo compartido por este executivo municipal. Cremos que A Coruña precisa de investimentos e de sacar adiante proxectos que levan anos pendentes. A Vía Ártabra, un fundamental, entre eles. Se me preguntan se compartimos ese desatasque co alcalde de Oleiros, digo si e imos traballar conxuntamente por unha solución", expresó López Tuñas.

García Seoane achacó los atascos y las dificultades de tráfico a las actuaciones pendientes en la Vía Ártabra, Alfonso Molina, puente de A Pasaxe o la Artabriña. Por ello, el alcalde de Oleiros mostró su intención de solicitarle al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, un encuentro con todos los concellos de la comarca, los sindicatos y los empresarios.

"Más aló de quen goberne en Santiago e Madrid, A Coruña debe reivindicar e esixir que se respecte e se realizan investimentos sabendo que facemos unha aportación notable á economía de Galicia. Iso pasa por entender que hoxe o pulso vital, económico, social e cultural de Galicia require diso e vai moito más lonxe da cidade, a súa área. Non temos problema coas reunión. Imos cando nos convocan e alí onde A Coruña ten un interese, o Goberno municipal está", resolvió el portavoz.