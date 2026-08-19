A Coruña estrenará un nuevo parque en Monte Alto: más de 16.000 metros cuadrados con zona verde y pasarelas-mirador

La Junta de Gobierno Local de A Coruña ha adjudicado esta mañana las obras para una nueva zona verde en el barrio de Monte Alto próximo al depósito de agua, con un presupuesto de 1.540.000 euros, con la que darán forma a un área multiusos de 16.000 metros cuadrados. El anuncio formaliza la humanización del parque de O Vixía con renovadas vías de acceso y elimina obstáculos, al mismo tiempo que se reaprovecharán infraestructuras existentes en el recinto. El plazo de ejecución del proyecto es de nueve meses desde la firma del acta y el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, señaló que esta operación "forma parte dos acordos orzamentais" con el BNG, que ha retirado su apoyo al Ejecutivo local por incumplir esos pactos.

La novedad es la instalación de un sistema de pasarelas que sirvan como puntos de mirador dentro del barrio hacia el paisaje de la Torre de Hércules. Para ello, el montaje de la infraestructura superaría en altura a los edificios del entorno y el entramado quedaría suspendido por encima del área verde. Entre los nuevos servicios se incluyen también puntos de agua, como estanques y fuentes, y áreas recreativas, merenderos y pequeños huertos urbanos. Según Lage Tuñas, este nuevo parque contará con "a metade de tamaño que os Xardíns de Méndez Núñez".

Imagen de recreación virtual de la vista superior del parque de O Vixía, en Monte Alto. / LCO

"É unha transformación total da contorna, creando unha enorme área de esparexamento e de ocio que sexa referente na cidade, recuperando ademais un punto de innegable relevancia histórica que nas últimas décadas quedara progresivamente esquecido", detalló Lage Tuñas.

La nueva área verde de Monte Alto empleará su topografía desigual a su favor y la incorporará al trazado. Así, las zonas de juego diseñadas para integrarse con el terreno, al igual que los viales de las rutas que integrarán el mapa interno del parque. La repoblación vegetal del espacio alternará plantación de especies perennes y caducifolias "en función da cota e procurando un equilibrio" entre diversidad, sombra y adaptación al medio. En este sentido, Lage Tuñas anunció que "nos próximos meses" el Ayuntamiento tomará medidas para "reverdecer a cidade" con diferentes operaciones.

Más medidas de la Junta de Gobierno

El anuncio de la nueva zona verde de Monte Alto ayuda a alcanzar los 81 millones de euros de inversión del Plan de Barrios 2025-2027 sobre el total de 120, "o que supón preto do 65% da aplicación do orzamento", según señaló Lage Tuñas. En los anuncios de la Junta de Gobierno local también se anunció la licitación de la segunda fase de operaciones en los vestuarios del área deportiva de la Torre, que contarán con 694.000 euros de presupuesto. Estará destinado a la ampliación, la climatización de las instalaciones y la mejora en la actual cubierta. En total, la inversión en el espacio llegará a los 1,6 millones de euros entre ambas fases.

La nueva biblioteca municipal de Palavea contará con una inversión de 1.288.000 euros para dar forma a su aula de informática y otros servicios integrados, a ejecutar en seis meses. Esta medida es la segunda fase del proyecto, tras la demolición de antiguas estructuras y la reconversión del espacio del antiguo mercado en el nuevo centro cultural. En concreto, los fondos se destinarán a la nueva biblioteca, una sala de usos comunes y el aula de informática "Sempre é motivo de alegría achegar estes servizos á cidadanía", señaló Lage Tuñas.

También en Palavea, el área infantil de la plaza Padre Busto el Ayuntamiento licita una intervención de 150.000 euros en el espacio lúdico para reparar posibles desperfectos y diversificar la oferta de entretenimiento y ocio.