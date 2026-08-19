Vicky Song, la primera mujer china en dar la vuelta al mundo navegando, atraca su velero en A Coruña: "Quizá pase el invierno aquí"

La marinera Vicky Song se convirtió hace una década en la primera mujer china en dar la vuelta al mundo navegando y esta tarde atracó con su nuevo velero en el puerto del Real Club Náutico de A Coruña, lo que supone "su primera vez en España", según señala. A bordo de su embarcación brinda con champán junto a dos amigos que viajan con ella y celebra haber echado el ancla, al menos por unos días, a la espera de decidir qué hacer con su ruta. Llega a la ciudad después de cuatro jornadas de travesía desde Francia y por consejo de un colega marinero, que le recomendó A Coruña. "Tuvimos los vientos a favor para conseguirlo en tan poco tiempo, fue suerte", detalla.

"Un colega marinero me habló de A Coruña y de su puerto, que está en buenas condiciones. Tiene una reputación genial. En las embarcaciones siempre se necesita algo por si acaso y también me comentó la posibilidad de conseguir buenos víveres. De hecho, la calidad de la comida nos motivó a detenernos porque hablan maravillas. Estaremos unos días por aquí, paseando y conociendo el lugar. Si me encuentro cómoda, quizá me quede a pasar el invierno aquí. Es muy probable que suceda, en realidad", explica desde el interior del barco.

Vicky Song adquirió su nuevo velero el 22 de junio de este año en Reino Unido y desde ese instante está inmersa en una travesía hacia las aguas del Sur. Hasta el momento ha realizado paradas en puertos de las costas británica y francesa, como en Brest, que ya conocía gracias a la expedición marítima con la que dio la vuelta al mundo en 2014. A espera de saber qué sucede con su futuro, la marinera china también estudia la posibilidad de adentrarse en el océano Atlántico, "o incluso cruzarlo, quién sabe", avanza.

La marinera china Vicky Song, a la derecha, posa junto a sus compañeros de ruta en A Coruña. / Carlos Pardellas

"Rodear el mundo siendo parte de la tripulación del velero Qingdao fue una experiencia privilegiada, aunque cargada de dificultad. Aquello sucedió hace más de diez años y lo recuerdo con alegría, también con dureza por la situación con mi madre en casa. Ella estaba enferma terminal y habíamos hecho un pacto de resistir durante el tiempo que yo estuviese fuera. Al terminar, escribí un libro contando y reflexionando sobre esa experiencia, pero está publicado solamente en chino y no se ha traducido al español de momento", prosigue la marinera china que posa junto a un ejemplar de su publicación.

En el puerto del Real Club Náutico de A Coruña, Song se comporta "como una viajera más" en el muelle, de hecho, fue su acompañante la que mencionó su hito; y se entusiasma con la cantidad de banderas internacionales a su alrededor: Finlandia, Noruega, Países Bajos, Francia o Sudáfrica. "Hemos estado en buenos lugares antes, pero creo que en este nos quedaremos más de lo esperado", comenta.

El viaje que llevó a Vicky Song a ser pionera

La marinera Vicky Song consiguió ser con 34 años de edad la primera mujer en dar la vuelta al mundo navegando como parte de la tripulación del velero Qingdao, mientras participada en la competición Clipper Round the World Yacht Race entre los años 2013 y 2014. Lo había intentado el año anterior, pero solo resistió a bordo durante una temporada. Aquella travesía duró once meses y supuso recorrer 45.000 millas, lo equivalente a 72.420 kilómetros.

A bordo de la embarcación, Song levó anclas en Londres y a ese mismo puerto regresaría después de pasar por Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, Sídney, Singapur, San Francisco, Panamá o Nueva York, entre otros puertos. a la reconoce como la primera mujer china en circunnavegar el mundo. Su mérito es reconocido por diferentes instituciones internacionales, incluida la organización de la carrera Clipper Round, y se describe en concreto como "la circunnavegación completa al mundo a vela".

Desde entonces, la pionera del gigante asiático ha logrado ascender en el escalafón y ahora ya navega como skipper, el cargo internacional que equivale a patrón de tripulación, y es embajadora de Qingdao, la capital china de la navegación.