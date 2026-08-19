Las denuncias a coches que entran sin permiso en la Marina de A Coruña caen a un tercio en tres años, pero sigue habiendo 16 por día

Las cámaras de la Marina de A Coruña cada vez ponen menos multas a los coches que entran sin permiso. Entre 2021 y 2023, tras el parón que el coronavirus causó en el tráfico rodado, las memorias de la Policía Local de A Coruña recogían unas 15.000 denuncias tramitadas por infracciones en las Zonas Peatonales Reguladas (ZPR), los espacios de restricción de tráfico que se crearon en 2017 que ahora han sido subsumidas por la Zona de Bajas Emisiones del centro: Ciudad Vieja, avenida de la Marina, paseo de O Parrote y parte de las calles de Pescadería. Pero en 2024 la cifra bajó a algo menos de 10.300, y en 2025 apenas fueron 5.774. Aunque probablemente muchos de los procedimientos no acaben en multa, la Ordenanza de Movilidad pena con 200 euros el incumplimiento de la prohibición de acceso, circulación y estacionamiento a la Zona de Bajas Emisiones y espacios restringidos. De suponer en torno a un tercio de las sanciones de tráfico tramitadas por el Concello en los primeros años de esta década han pasado a algo menos del 16%.

De acuerdo con el Gobierno local, no se trata de un cambio de criterio o a una menor vigilancia, sino a que se está produciendo un cambio de comportamiento de las personas que circulan por la ciudad. "Cuando los conductores asumen las prohibiciones el número de infracciones se va reduciendo", señalan fuentes municipales, que indican que "no suele haber reincidencia con este tipo de sanciones". Según señalan fuentes conocedoras de la vigilancia de la movilidad, lo habitual, cuando se implanta una restricción de tráfico, es que al principio haya más sanciones porque los conductores no están habituados, y lo normal es que baje año tras año.

En el caso de A Coruña, indican, el proceso se ha retrasado porque a la Marina llegaba mucha gente de fuera de la ciudad, como turistas o conductores que se dirigían al hospital Abente y Lago. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían variar según haya campañas especiales en la zona centro o problemas con las cámaras, o no se tramiten expedientes por algún motivo, pero que las infracciones, que muchas veces tienen como protagonistas a personas que vienen de fuera de la ciudad o circulan por esta ocasionalmente, han ido a menos.

Agosto, el mes con más infracciones

Quizás por este motivo, las sanciones se multiplican en verano. La media de infracciones es de 481 por mes (aproximadamente 16 por día, o dos cada tres horas) pero la variación estacional es muy alta. En agosto, el mes de las fiestas de verano, se pusieron 974 sanciones: una cada tres cuartos de hora. El siguiente mes es diciembre, con 573, que coincide con Navidades. Por contra, en abril y mayo no se llegó a las 300 denuncias, y en junio apenas se sobrepasó esa cantidad.

Este no es el patrón habitual de las intervenciones de tráfico. La Policía Local registró unos 850 accidentes el año pasado, y el mes en el que más hubo, 86, fue octubre. El pico de vehículos retirados por la grúa también se produjo ese mismo mes, y el tope de inmovilizaciones de aparatos, 102, se alcanzó en marzo. Las denuncias tramitadas por el Concello en vías prioritarias tuvieron su máximo registro en enero, con 347, y en el resto de calles, excluyendo a las anteriores y a las ZPR, en marzo.

Pico de casi 36.200 denuncias

Las estadísticas de la Policía Local han ido variando, y solo hay cifras de sanciones en las ZPR, como tales, desde 2021. Pero otros datos apuntan a que el pico de infracciones se produjo en los primeros años de implantación de las restricciones de tráfico en el centro. El cierre al tráfico en la Marina se produjo en abril de 2016, pero las sanciones se empezaron a aplicar al año siguiente, tras un periodo de adaptación. En 2017 la memoria recoge cerca de 36.200 procedimientos por circular con un vehículo no autorizado "por una vía de circulación restringida fuera de los casos y horarios permitidos", y en 2018 hay 22.220 casos de "no obedecer una señal de entrada prohibida".

En 2019 la Policía Local no ofreció estadísticas detalladas, pero según datos de la empresa municipal Emvsa, en 2019 las cámaras de la Marina detectaron 14.303 infracciones, y 8.987 de enero a noviembre de 2020. El año del Covid, según la memoria de la Policía Local correspondiente, las denuncias por "no obedecer una señal de entrada prohibida" ascendieron a 10.814. Más que las de 2024, pese al desplome de la movilidad que causó la pandemia. Los siguientes tres ejercicios, las denuncias en ZPR se mantuvieron en números similares a los de 2019: hubo 15.772 en 2021, por 15.197 en 2022 y 14.882 el año siguiente.

Restricciones de circulación

Las zonas peatonales reguladas se crearon por un decreto de maro de 2017, pero la ordenanza de movilidad no las contempla y define una Zona de Bajas Emisiones con tráfico restringido que ocupa buena parte del centro, delimitada por Santa Catalina, San Andrés, San Agustín, General Alesón, A Maestranza y el tramo del paseo Alcalde Francisco Vázquez. El acceso está restringido a vehículos autorizados, como buses y, con limitaciones, taxis.

También pueden entrar vehículos cualificados como de servicio público, y, entre otros casos, vecinos que tengan plaza de garaje en estas zonas y que lo acrediten. Por el momento, el Ayuntamiento no ha implantado restricciones a la circulación en base a las etiquetas ambientales de los vehículos.